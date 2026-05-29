Hơn một nửa dân văn phòng gặp vấn đề này!

Công nghệ mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng khiến đôi mắt phải hoạt động nhiều hơn. Sau nhiều giờ làm việc trước màn hình, tình trạng mắt khô hay nhức mỏi vào cuối ngày đã trở thành một trong những “vấn đề thị giác phổ biến” của người trẻ trong thời đại số.

Khô mắt - “căn bệnh chung” của người trẻ trong thời đại công nghệ số

Khi đôi mắt phải “tăng ca”

Họp trực tuyến, trả lời email hay lướt mạng xã hội đều là hoạt động thường ngày của người trẻ khiến đôi mắt gần như phải tập trung vào màn hình trong nhiều giờ liên tục. Sau ngày dài làm việc, nhiều người nhận thấy mắt khô, cộm hoặc mỏi, thậm chí còn xuất hiện tình trạng nhạy cảm với ánh sáng.

Những biểu hiện này thường bị xem là mệt mỏi thông thường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhãn khoa, đây có thể là dấu hiệu của tình trạng khô mắt liên quan đến việc sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài.

Kiểm tra email, lướt mạng xã hội,... khiến đôi mắt phải làm việc liên tục ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi (Nguồn: Intershop)

Khô mắt: Vấn đề ngày càng phổ biến ở người trẻ

Trước đây, khô mắt thường phổ biến ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, tình trạng này đang xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ trong những năm gần đây, đặc biệt là nhóm làm việc văn phòng.

Theo American Optometric Association, khoảng 50-65% người sử dụng thiết bị điện tử thường xuyên gặp các triệu chứng của hội chứng mỏi mắt kỹ thuật số (Digital Eye Strain).

Nghiên cứu được đăng tải trên PubMed Central cũng cho thấy khi tập trung nhìn màn hình, tần suất chớp mắt có thể giảm gần một nửa so với bình thường. Điều này khiến lớp phim nước mắt - lớp màng giúp giữ ẩm và bảo vệ bề mặt mắt - dễ bay hơi nhanh hơn, làm xuất hiện các triệu chứng như cộm mắt, khô rát, mỏi mắt hoặc tầm nhìn mờ thoáng qua.

“Khô mắt kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung trong công việc”, dược sĩ Thanh Trung cho biết.

Cùng Vizulize chăm sóc mắt đúng cách trong kỉ nguyên số

Nhiều người dành khá nhiều thời gian cho các bước chăm sóc da mỗi ngày, nhưng lại thường bỏ quên việc chăm sóc mắt. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến nghị, thay vì đợi đến khi mắt tổn thương mới tìm cách xử lý, việc thiết lập thói quen chủ động bảo vệ từ sớm chính là “Bước 0” không thể thiếu.

Quy tắc thường được nhắc đến là 20–20–20, nghĩa là cứ sau mỗi 20 phút nhìn vào màn hình, nên dành khoảng 20 giây để nhìn ra xa khoảng 20 feet (khoảng 6 m). Khoảng nghỉ ngắn này giúp mắt thư giãn và giảm tình trạng căng thẳng khi phải tập trung nhìn gần trong thời gian dài.

Sử dụng dung dịch nhỏ mắt dưỡng ẩm cũng là giải pháp hỗ trợ hiệu quả. Tuy nhiên, người dùng nên chú ý đến thành phần của sản phẩm.

Một số dung dịch nhỏ mắt chứa chất bảo quản benzalkonium chloride (BAK) nên có thể gây kích ứng bề mặt mắt ở một số người nhạy cảm. Vì vậy, người dùng nên ưu tiên những dung dịch nhỏ mắt có công thức dịu nhẹ và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Lựa chọn nước nhỏ mắt dịu nhẹ, an toàn và phù hợp là bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc đôi mắt sáng khỏe (Nguồn: Intershop)

Xu hướng lựa chọn sản phẩm chăm sóc mắt chuyên biệt

Người tiêu dùng hiện nay có xu hướng tìm đến các sản phẩm được thiết kế theo hướng chuyên biệt cho từng tình trạng mắt.

Vizulize là thương hiệu dung dịch nhỏ mắt theo tiêu chuẩn châu Âu, hướng đến nhiều nhu cầu chăm sóc mắt khác nhau. Chẳng hạn, Vizulize Dry Eyes hỗ trợ bổ sung độ ẩm cho mắt khô khi làm việc lâu với màn hình; Vizulize Tired Eyes giúp làm dịu đôi mắt mệt mỏi sau thời gian tập trung dài; trong khi Vizulize Intensive Dry Eyes hướng đến tình trạng khô mắt rõ rệt hơn với công thức dưỡng ẩm sâu, đa tầng.

Các sản phẩm Vizulize đều chứa thành phần quen thuộc trong nhãn khoa như sodium hyaluronate hoặc hypromellose, giúp hỗ trợ duy trì độ ẩm và cải thiện cảm giác khô mắt, mỏi mắt. Nổi bật là việc ứng dụng chất ổn định công thức thế hệ mới Polyhexanide (PHMB). Hoạt chất này đã được FDA (Mỹ) và EMA (Châu Âu) phê duyệt sử dụng trong Y tế và Dược mỹ phẩm. Nhờ cơ chế duy trì độ vô khuẩn tối ưu và hỗ trợ ổn định công thức, dung dịch nước nhỏ mắt Vizulize đạt hạn sử dụng sau khi mở nắp lên đến 90 ngày mà vẫn đảm bảo hiệu quả và an toàn cho mắt.

Trong kỷ nguyên số, đôi mắt phải làm việc nhiều hơn khi phần lớn hoạt động học tập, làm việc và giải trí đều gắn liền với thiết bị điện tử. Vì thế việc duy trì thói quen chăm sóc mắt hợp lý giúp giảm áp lực cho mắt và duy trì sự thoải mái trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.