Ngủ đủ 8 tiếng nhưng vẫn mệt? Thủ phạm có thể nằm ngay trong phòng ngủ

Phòng vẫn mát, thời gian ngủ vẫn đủ nhưng nhiều người lại thức dậy trong trạng thái uể oải, nặng đầu, thiếu tỉnh táo. Theo các chuyên gia, vấn đề đôi khi không nằm ở chiếc điều hòa, mà ở chất lượng không khí trong căn phòng đóng kín suốt cả đêm.

Thức dậy uể oải mệt mỏi sau một đêm ngủ trong phòng kín. Ảnh Internet

Không ít người từng trải qua cảm giác này: ngủ đủ 7–8 tiếng trong phòng điều hòa mát lạnh nhưng sáng dậy cơ thể vẫn mệt, đầu óc lơ mơ, phải ngồi một lúc mới thực sự tỉnh táo. Ở văn phòng hay phòng học đóng kín, tình trạng buồn ngủ giữa buổi, khó tập trung hay cảm giác bí bách cũng xuất hiện khá phổ biến.

Phản ứng quen thuộc của nhiều người là giảm thêm vài độ điều hòa vì cho rằng phòng chưa đủ mát. Thế nhưng, dưới góc nhìn khoa học, nhiệt độ đôi khi không phải nguyên nhân chính. Vấn đề nằm ở việc không khí trong phòng gần như không được trao đổi suốt nhiều giờ liền.

Phòng đủ lạnh chưa chắc đã đủ thoáng

Trong môi trường tự nhiên, nồng độ CO2 thường dao động quanh mức 400–500 ppm. Tuy nhiên, trong không gian kín như phòng ngủ bật điều hòa xuyên đêm, chỉ số này có thể tăng rất nhanh do hơi thở của con người liên tục thải CO2 vào không khí.

Điều đáng nói là phần lớn điều hòa dân dụng hiện nay chỉ có chức năng làm lạnh và tuần hoàn khí trong phòng, chứ không đưa khí tươi từ bên ngoài vào. Khi cửa phòng được đóng kín để giữ nhiệt, không khí bên trong gần như “quay vòng” liên tục qua dàn lạnh.

Với một phòng ngủ khoảng 15–20m² có hai người lớn ngủ qua đêm, nồng độ CO2 hoàn toàn có thể vượt 1.000 ppm sau vài giờ và tăng lên mức 1.500–2.000 ppm vào gần sáng nếu không có giải pháp thông gió phù hợp.

Đây cũng là lý do nhiều người dù ngủ đủ thời gian nhưng vẫn có cảm giác không thực sự được phục hồi sau khi thức dậy.

Khi cơ thể phản ứng với không khí thiếu trao đổi

Các chuyên gia cho biết CO2 trong môi trường nhà ở thông thường không phải khí độc nguy hiểm tức thời. Tuy nhiên, chỉ số CO2 tăng cao lại là dấu hiệu cho thấy căn phòng đang thông gió kém.

Phòng ngủ mát nhưng chưa chắc đã thoáng khí. Vừa mát vừa giàu oxi mới là căn phòng ngủ lý tưởng

Theo hướng dẫn của CDC và NIOSH (Mỹ), khi nồng độ CO2 trong không gian kín vượt khoảng 1.000 ppm do hơi thở con người tích tụ, môi trường đó được xem là có mức trao đổi khí chưa hiệu quả. Lúc này, nhiều người bắt đầu xuất hiện cảm giác uể oải, đau đầu nhẹ hoặc giảm khả năng tập trung.

Dưới góc độ y khoa, Các chuyên gia y tế nhận định:

“Khi đi thăm khám, nhiều trường hợp ngủ đủ giờ nhưng sáng dậy vẫn cảm thấy mệt hoặc thiếu tỉnh táo kéo dài. Sau khi loại trừ các vấn đề bệnh lý, môi trường phòng ngủ bí và thiếu lưu thông không khí là yếu tố cần được lưu ý. Khi không khí trong phòng không được trao đổi trong nhiều giờ liên tục, cơ thể dễ xuất hiện cảm giác nặng đầu, uể oải sau khi thức dậy.”

Những năm gần đây, thiết bị đo CO2 mini bắt đầu được nhiều gia đình tại đô thị sử dụng để theo dõi chất lượng không khí trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc. Thay vì chỉ cảm nhận bằng cảm giác, các chỉ số hiển thị trực tiếp giúp người dùng nhận ra căn phòng có thực sự “thoáng” hay không.

Bài toán khó của nhà phố và chung cư đô thị

Trên thực tế, việc thông gió cho phòng ngủ tại các đô thị không hề đơn giản.

Mở cửa sổ giúp trao đổi không khí nhưng lại kéo theo tiếng ồn, bụi mịn, côn trùng hoặc hơi nóng từ bên ngoài. Trong khi đó, quạt hút nếu lắp đặt không đúng cách có thể làm thất thoát nhiệt lạnh và gây mất cân bằng áp suất trong phòng.

Đó cũng là lý do các giải pháp cấp khí tươi hồi nhiệt cục bộ đang được nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt ở các căn hộ chung cư hoặc nhà phố đã hoàn thiện nội thất.

Theo ông Trần Anh Văn – chuyên gia HVAC, Giám đốc kỹ thuật Công ty CP HCG:

“Nhiều người đang nhầm lẫn giữa cảm giác lạnh và cảm giác thông thoáng. Điều hòa giúp hạ nhiệt độ nhưng không thay thế vai trò cấp khí tươi. Máy lọc không khí có thể xử lý bụi mịn, song không làm giảm nồng độ CO2 trong phòng kín. Với những không gian sử dụng điều hòa xuyên đêm, việc duy trì trao đổi không khí là điều cần được quan tâm.”

