Phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường hô hấp ở trẻ em: Giảm gánh nặng cho mỗi gia đình

Hội thảo Khoa học Quốc tế PediaConnect 2026 với chủ đề “Những tiến bộ trong phòng ngừa bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường hô hấp ở trẻ em” đã diễn ra trong hai ngày 23-24/05/2026 tại TP.HCM.

200 chuyên gia y tế đầu ngành tại khu vực tham dự

Tiêu biểu như GS. TS. BS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương; Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam; GS. TS Datuk Zulkifli Ismail - Bác sĩ Nhi khoa và Tim mạch Nhi, Bệnh viện Chuyên khoa KPJ Selangor, Malaysia; GS. TS. BS Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương; PGS. TS. BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên - Hiệu trưởng Trường Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; TS. Phan Hữu Phúc - Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Nhi Trung ương, Tổng thư ký Hội Nhi khoa Việt Nam; GS. TS Ron Dagan - Giáo sư xuất sắc về Nhi khoa và Bệnh truyền nhiễm; Giáo sư danh dự Gunzburger về Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm, Khoa Vi sinh, Miễn dịch và Di truyền học Shraga Segal, Khoa Khoa học Sức khỏe, Đại học Ben-Gurion, Be’er-Sheva, Israel; PGS.TS Nusrat Homaira - Trường Y, UNSW Medicine & Health; Cơ sở Lâm sàng Randwick; Bộ môn Nhi khoa và Sức khỏe Trẻ em; Nhà nghiên cứu về Hô hấp, Bệnh viện Nhi Sydney, Úc

Hội thảo do Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức trong bối cảnh các tác nhân này tiếp tục được ghi nhận là nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và tạo gánh nặng đáng kể đối với sức khỏe trẻ em cũng như hệ thống y tế cộng đồng1.

Biến đổi khí hậu, đô thị hóa và ô nhiễm không khí là những yếu tố khiến các bệnh lây truyền qua đường hô hấp ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp2. Trước những tác động này, trẻ nhỏ - vốn có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện - thường dễ mắc bệnh và có nguy cơ diễn tiến nặng hơn3, từ đó có thể tạo gánh nặng cho hệ thống y tế công cộng.

Trước thực trạng này, GS.TS.BS Trần Minh Điển nhấn mạnh: “Để giảm gánh nặng bệnh tật, cần chuyển từ tư duy tập trung điều trị sang chủ động phòng ngừa, đồng thời tăng cường giám sát dịch tễ và nâng cao nhận thức cộng đồng về các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đặc biệt ở trẻ em”.

Gánh nặng bệnh tật và khoảng trống trong quản lý bệnh tật

Trong các bệnh lý được thảo luận, các chuyên gia đặc biệt quan tâm đến phế cầu khuẩn, do đây hiện không chỉ là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi 4 mà còn có thể dẫn đến các bệnh phế cầu xâm lấn (IPD) nghiêm trọng ở trẻ nhỏ như nhiễm trùng huyết và viêm màng não5, 6.

Từ góc nhìn dịch tễ học, TS.BS Phan Hữu Phúc cho biết: “Hiện nay, bức tranh dịch tễ do phế cầu khuẩn đang có nhiều thay đổi, dữ liệu từ nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã ghi nhận tình trạng thay thế típ huyết thanh do sự phổ biến của các típ nằm ngoài phạm vi bao phủ của các vaccine phế cầu trước đó10. Tại Việt Nam, nghiên cứu kéo dài 3 năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 18 típ huyết thanh phế cầu khuẩn gây IPD ở trẻ em, gồm típ 1, 2, 4, 6A/B, 9A/V, 12F/A/B, 14, 15A/F, 15B/C, 18A/B/C/F, 19A, 19F, 23A, 23F, 33F/A, 37, 44, 46. Bên cạnh đó, Vi rút hợp bào hô hấp (RSV) là một trong những nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 6 tháng tuổi, đặc biệt ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Nhiễm trùng do RSV cũng để lại gánh nặng y tế lâu dài6”.

Tình trạng đề kháng kháng sinh ở phế cầu khuẩn cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Các bệnh viện tại Việt Nam đã ghi nhận tình trạng phế cầu khuẩn kháng lại các loại kháng sinh phổ biến, thậm chí là kháng đa kháng sinh, dẫn đến điều trị phức tạp, tốn kém và mất nhiều thời gian hơn.6,11

Không chỉ tạo gánh nặng riêng lẻ, phế cầu khuẩn có thể đồng nhiễm với RSV - tác nhân vi-rút hàng đầu gây viêm tiểu phế quản ở trẻ nhỏ12. Tình trạng đồng nhiễm RSV - phế cầu có thể khiến trẻ kéo dài thời gian nằm viện hoặc phải điều trị hồi sức tích cực13.

Thúc đẩy phòng ngừa chủ động và tăng cường hợp tác đa ngành

Ở góc độ chuyên môn tại Việt Nam GS.TS.BS Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương nhận định: “Một trong những giá trị quan trọng của các diễn đàn khoa học như PediaConnect là tạo cơ hội để các chuyên gia trong và ngoài nước cùng chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm thực tiễn và các cách tiếp cận mới trong phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Những trao đổi đa chiều này không chỉ góp phần cập nhật chuyên môn mà còn hỗ trợ tăng cường kết nối giữa y tế dự phòng, lâm sàng trong bảo vệ trẻ em trước các bệnh có thể gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng”.

Với vai trò đồng tổ chức chuỗi hội thảo, Pfizer Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng y tế trong việc tăng cường dự phòng bệnh hô hấp ở trẻ em. Ông Mark Kuo – Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam và Thái Lan, phát biểu tại hội thảo: “Thông qua PediaConnect 2026, Pfizer mong muốn tiếp tục đồng hành như một đối tác tin cậy của hệ thống y tế Việt Nam và khu vực ASEAN, cùng các chuyên gia thúc đẩy đối thoại khoa học, cập nhật dữ liệu y khoa và chia sẻ kinh nghiệm thực hành trong y tế dự phòng nhi khoa. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, mở rộng khả năng tiếp cận các tiến bộ y khoa một cách phù hợp, hướng đến một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh hơn”.