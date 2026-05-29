ShopeeFood tạo sức hút mới trên thị trường đặt món trực tuyến với 'Trùm Deal Lên Live'

Sau một năm triển khai, Trùm Deal Lên Live của ShopeeFood trở thành điểm hẹn quen thuộc cho người dùng yêu thích săn ưu đãi, kết hợp giải trí và đặt món trong một trải nghiệm liền mạch. Chương trình đồng thời giúp mở rộng kênh tiếp cận khách hàng và tạo cơ hội tăng trưởng cho các đối tác nhà hàng.

Mở ra xu hướng đặt món mới cho người dùng trên livestream

Tận dụng sức hút từ mô hình livestream kết hợp giải trí và ẩm thực, Trùm Deal Lên Live của ShopeeFood đang tạo nên xu hướng đặt món mới: mua trước, dùng sau. Cụ thể, thông qua trải nghiệm tương tác thú vị cùng ưu đãi hấp dẫn giảm 50% từ các thương hiệu uy tín, chương trình thúc đẩy người dùng săn và tích lũy deal ngay trên nền tảng, sau đó có thể linh hoạt sử dụng cho nhu cầu ăn uống khác nhau trong những ngày tiếp theo.

Sau một năm triển khai, chương trình ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực. Theo dữ liệu từ nền tảng, tổng số đơn hàng phát sinh trong phiên livestream tháng 5/2026 tăng gấp 5,2 lần, đồng thời số lượng đơn trung bình trên mỗi người dùng cũng tăng 2,5 lần so với phiên livestream đầu tiên vào tháng 5/2025. Những con số này cũng phần nào cho thấy hành vi đặt món của người dùng đang thay đổi linh hoạt hơn, từ đáp ứng nhu cầu tức thời sang chủ động săn deal để sử dụng sau.

Quốc Huy, 25 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội đánh giá hình thức mua deal trước giúp anh dễ dàng lên kế hoạch ăn uống hơn. “Trước mỗi phiên livestream, mình thường xem danh sách ưu đãi của Trùm Deal Lên Live để chọn sẵn các món muốn ăn trong tuần. Từ pizza, gà rán cho đến bún thịt nướng, hủ tiếu hay trà sữa đều được giảm nửa giá, nên đến lúc livestream chính thức là mình tranh thủ vào săn deal liền tay theo danh sách đã chọn và để dành dùng dần. Có hôm mình còn rủ đồng nghiệp xem và mua cùng rồi hẹn nhau ăn chung, nhờ đó có thêm dịp gắn kết với mọi người”, Huy chia sẻ.

Chương trình còn thu hút nhờ yếu tố giải trí được làm mới liên tục qua từng tháng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và KOL. Theo dõi các phiên livestream từ những ngày đầu phát sóng, Minh Anh, 19 tuổi, sinh viên tại TP.HCM, cho biết: “Lúc đầu mình tò mò vào xem vì thấy hình thức mua voucher món ăn để dùng dần cho những ngày sau khá mới lạ. Nhưng càng theo dõi lại càng thấy cuốn hút vì ngoài ưu đãi giảm sâu, mình còn thích những màn review món ăn thực tế và tương tác duyên dáng của các khách mời. Dần dần, chương trình thành lịch hẹn quen thuộc để mình vừa giải trí thư giãn, vừa săn deal giúp tiết kiệm chi phí ăn uống”.

Tạo “đòn bẩy” tăng trưởng cho các đối tác nhà hàng

Không chỉ góp phần hình thành thói quen đặt món mới cho người dùng, Trùm Deal Lên Live cũng đang mở ra cơ hội tăng trưởng cho nhiều đối tác nhà hàng trên ShopeeFood. Thông qua hình thức kết hợp giữa giải trí và tương tác trực tiếp, livestream dần trở thành một kênh kết nối hiệu quả, giúp các thương hiệu tiếp cận khách hàng theo cách sinh động hơn.

Là một trong những thương hiệu đồng hành từ giai đoạn đầu với Trùm Deal Lên Live, đại diện Lotteria Việt Nam cho biết: “Chương trình là cơ hội để Lotteria tiếp cận xu hướng mua sắm mới và kết nối người dùng theo hình thức tương tác trực tiếp, gần gũi hơn. Việc Trùm Deal Lên Live hợp tác cùng các khách mời có sức ảnh hưởng để giới thiệu sản phẩm và ưu đãi hấp dẫn còn góp phần tăng độ tin cậy và tạo hiệu ứng mua hàng hiệu quả. Không chỉ thúc đẩy doanh số, chương trình còn giúp thương hiệu mở rộng tệp khách hàng mới và gia tăng tần suất quay lại của khách hàng hiện tại. Chúng tôi đánh giá đây là kênh quảng bá hiệu quả, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình bằng nhiều ưu đãi, hoạt động mới nhằm nâng cao trải nghiệm đặt món và sự hài lòng cho khách hàng”.

Còn với ông Dương Lê Thanh, chủ nhà hàng Bún Thịt Nướng Kiều Bảo, Trùm Deal Lên Live tạo ra sự khác biệt nhờ khả năng giúp thương hiệu đến gần hơn với thực khách thông qua việc truyền tải hình ảnh chân thật cùng đánh giá món ăn trực quan. “Chúng tôi ghi nhận hiệu quả bán hàng khả quan trong suốt thời gian diễn ra livestream khi doanh thu tăng trung bình khoảng 80% so với ngày thường. Ngay cả sau khi livestream kết thúc, doanh thu vẫn duy trì mức tăng hơn 30% so với giai đoạn trước khi tham gia chương trình. Ngoài ra, Trùm Deal Lên Live còn giúp Bún Thịt Nướng Kiều Bảo gia tăng đáng kể độ nhận diện thương hiệu trên nền tảng, từ đó thu hút thêm nhiều khách hàng”, ông Thanh nói thêm.

Sự đón nhận từ người dùng cũng như mức tăng trưởng ấn tượng của đối tác nhà hàng cho thấy Trùm Deal Lên Live đang dần trở thành một mô hình hiệu quả trong việc làm phong phú trải nghiệm, mở ra xu hướng đặt món mới và tạo động lực phát triển cho nền tảng. Trong thời gian tới, ShopeeFood sẽ tiếp tục đổi mới và sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như trải nghiệm tiêu dùng, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.