Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Thu giữ 7.000 lồng bè trên vịnh Hạ Long

Hoàng Dương

TPO - Sau gần một tuần triển khai cao điểm, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 7.000 lồng nuôi thủy sản, hàng trăm mét vuông bè tre cùng nhiều rác thải phát sinh từ hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long.

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết từ ngày 23/5 đến 28/5, đơn vị đã tổ chức thu giữ khoảng 7.000 lồng nuôi thủy sản, 3 bè tre với tổng diện tích khoảng 180 m2, cùng khoảng 8 m3 phao xốp và các loại rác thải phát sinh từ hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long.

1000016740.jpg
Hàng nghìn lồng bè, phao xốp được thu giữ trên vịnh Hạ Long.

Toàn bộ lồng bè, vật dụng và rác thải sau khi thu giữ được vận chuyển vào bờ để tiêu hủy hoặc bàn giao cho đơn vị xử lý theo quy định nhằm ngăn chặn việc tái sử dụng và phát tán ra môi trường.

Trong quá trình triển khai, mỗi ngày Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử bố trí lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng di chuyển qua nhiều khu vực đảo nhỏ trên vịnh để kiểm tra, thu giữ các vật dụng nuôi trồng thủy sản còn tồn lưu.

Trước đó, đơn vị đã nhiều lần tuyên truyền, vận động các hộ dân tự tháo dỡ lồng bè, thu hồi tài sản và chấm dứt hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép trên vùng di sản. Tuy nhiên, sau thời gian vận động vẫn còn nhiều lồng bè, vật dụng bị bỏ lại trên mặt nước, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch.

Đợt ra quân lần này nằm trong kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên vịnh Hạ Long sau khi tỉnh Quảng Ninh hoàn thành việc di dời các cơ sở nuôi biển không đúng quy hoạch, không đủ điều kiện hoạt động trong khu vực di sản.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, việc thu giữ, xử lý triệt để lồng bè và vật dụng nuôi trồng thủy sản trái phép góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan Di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời nâng cao chất lượng điểm đến du lịch trên vịnh Hạ Long.

Hoàng Dương
#vịnh Hạ Long #nuôi thủy sản #trái phép #bảo vệ môi trường #lồng bè nuôi thủy sản trái phép #Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe