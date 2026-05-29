Thu giữ 7.000 lồng bè trên vịnh Hạ Long

TPO - Sau gần một tuần triển khai cao điểm, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 7.000 lồng nuôi thủy sản, hàng trăm mét vuông bè tre cùng nhiều rác thải phát sinh từ hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long.

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết từ ngày 23/5 đến 28/5, đơn vị đã tổ chức thu giữ khoảng 7.000 lồng nuôi thủy sản, 3 bè tre với tổng diện tích khoảng 180 m2, cùng khoảng 8 m3 phao xốp và các loại rác thải phát sinh từ hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long.

Hàng nghìn lồng bè, phao xốp được thu giữ trên vịnh Hạ Long.

Toàn bộ lồng bè, vật dụng và rác thải sau khi thu giữ được vận chuyển vào bờ để tiêu hủy hoặc bàn giao cho đơn vị xử lý theo quy định nhằm ngăn chặn việc tái sử dụng và phát tán ra môi trường.

Trong quá trình triển khai, mỗi ngày Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử bố trí lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng di chuyển qua nhiều khu vực đảo nhỏ trên vịnh để kiểm tra, thu giữ các vật dụng nuôi trồng thủy sản còn tồn lưu.

Trước đó, đơn vị đã nhiều lần tuyên truyền, vận động các hộ dân tự tháo dỡ lồng bè, thu hồi tài sản và chấm dứt hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép trên vùng di sản. Tuy nhiên, sau thời gian vận động vẫn còn nhiều lồng bè, vật dụng bị bỏ lại trên mặt nước, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch.

Đợt ra quân lần này nằm trong kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên vịnh Hạ Long sau khi tỉnh Quảng Ninh hoàn thành việc di dời các cơ sở nuôi biển không đúng quy hoạch, không đủ điều kiện hoạt động trong khu vực di sản.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, việc thu giữ, xử lý triệt để lồng bè và vật dụng nuôi trồng thủy sản trái phép góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan Di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời nâng cao chất lượng điểm đến du lịch trên vịnh Hạ Long.