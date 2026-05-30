Tổng thống Mỹ Trump sắp đưa ra quyết định cuối cùng về thoả thuận với Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Iran trong cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng, nhấn mạnh Tehran phải mở hoàn toàn eo biển Hormuz và cam kết không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về một thỏa thuận với Iran nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn, trong đó cần bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz và huỷ bỏ chương trình hạt nhân của Tehran.

"Tôi sẽ họp ngay bây giờ, tại Phòng Tình huống, để đưa ra quyết định cuối cùng", ông nói.

Theo các nguồn tin, Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận chính thức nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Mục tiêu là khôi phục hoạt động vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz trong khi hai bên tiếp tục xử lý những vấn đề gai góc liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, rằng Iran phải cam kết "không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân hay bom hạt nhân". Đồng thời, ông yêu cầu eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức, không thu phí và đảm bảo tự do hàng hải theo cả hai hướng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Iran loại bỏ các thủy lôi bị cho là đã được triển khai trên tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa để các tàu đang mắc kẹt có thể lưu thông trở lại.

Liên quan tới kho uranium được làm giàu ở mức cao của Iran, Tổng thống Mỹ Trump cho biết số vật liệu này sẽ được Mỹ "khai quật" và tiêu hủy với sự phối hợp của Tehran.

"Sẽ không có giao dịch tiền tệ nào diễn ra cho đến khi có thông báo mới", ông Trump viết, phát tín hiệu rằng Washington chưa sẵn sàng giải ngân bất kỳ gói hỗ trợ tài chính nào cho Iran trước khi nước này thực hiện các cam kết.

Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán Iran với Mỹ - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf - tuyên bố Tehran đạt được những nhượng bộ không phải thông qua đàm phán, mà thông qua tên lửa.

"Chúng tôi giành được những nhượng bộ không phải thông qua đối thoại, mà bằng tên lửa. Trong đàm phán, chúng tôi chỉ khiến họ hiểu ra vấn đề", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf nói thêm rằng Iran "không tin tưởng vào những lời đảm bảo hay lời hứa suông, chỉ có hành động mới là thước đo, đồng thời nhấn mạnh, sẽ không có hành động nào được thực hiện trước khi phía bên kia hành động".

Theo các nguồn tin, ông Trump được cho là đang chờ tín hiệu chấp thuận chính thức từ Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trước khi quyết định ký vào thỏa thuận dự kiến.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ hiện vẫn được tiến hành với vai trò trung gian của Pakistan và sự hỗ trợ từ Qatar, dựa trên đề xuất 14 điểm của Iran nhằm hướng tới chấm dứt xung đột, ngăn chặn các hoạt động quân sự trên biển và giải phóng tài sản bị phong tỏa của Tehran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei trước đó cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ chủ yếu tập trung vào việc chấm dứt các hành động quân sự, còn vấn đề hạt nhân và quản lý eo biển Hormuz không nằm trong chương trình nghị sự.

Bất chấp những thông tin cho rằng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington sắp dẫn đến một bản ghi nhớ, hãng tin Tasnim dẫn một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, văn bản của bản ghi nhớ khả thi vẫn chưa được hoàn thiện.