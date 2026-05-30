Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhóm đối tượng vận chuyển ma túy nổ súng chống trả công an

Viết Hà

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa bắt quả tang đối tượng cùng hơn 23kg ma túy các loại. Đáng chú ý, nhóm tội phạm đã liều lĩnh nổ súng chống trả và dùng dao chém bị thương một cán bộ Công an.

a1.jpg
Đối tượng Thào Lệnh cùng tang vật 20 bánh ma túy các loại.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng biên phòng bắt quả tang đối tượng Thào Lệnh (SN 1990, trú tại huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 23kg ma túy các loại.

Theo đó, trong quá trình phối hợp tuần tra tại khu vực biên giới, tổ công tác đã phát hiện 1 nhóm đối tượng đang mang theo súng quân dụng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy.

Tổ công tác đã triển khai lực lượng để kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng đã nổ súng chống trả và bỏ chạy. Bị truy đuổi, đối tượng Thào Lệnh đã sử dụng dao chém 1 cán bộ Công an tỉnh bị thương.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế bắt giữ được đối tượng Thào Lệnh. Tang vật thu giữ gồm: 20 bánh heroin và 30 bánh ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 23kg; cùng nhiều vật chứng liên quan. Các đối tượng còn lại đã chạy thoát về bên kia biên giới.

a2.jpg
Ban Giám đốc Công an tỉnh thăm, động viên cán bộ bị thương.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý triệt để, theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ bị thương trong quá trình tham gia vây bắt đối tượng. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ.

Viết Hà
#bắt đối tượng vẫn chuyển ma túy #tỉnh Sơn La #Công an tỉnh Sơn La #vận chuyển ma túy qua biên giới #đấu tranh với tội phạm ma túy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe