Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trộm đồng hồ Rolex hơn nửa tỷ, mang bán với giá 150 triệu đồng

Thu Hiền

TPO - Chỉ sau chưa đầy 3 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ đối tượng trộm chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 665 triệu đồng, khi nghi phạm vừa mang tài sản đi bán với giá 150 triệu đồng.

Tối 29/5, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ Trịnh Duy Mạnh (SN 1995), trú tại xóm 5 Nghi Kim, phường Vinh Hưng, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận tin báo của anh H.H.T (SN 1985), trú tại khối Trung Hợp, phường Trường Vinh về việc bị mất trộm một chiếc đồng hồ hiệu Rolex trị giá khoảng 665 triệu đồng.

444.jpg
Công an lấy lời khai đối với Trịnh Duy Mạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng xuống hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án. Chỉ sau chưa đầy 3 giờ đồng hồ, Công an phường Trường Vinh đã xác định Trịnh Duy Mạnh là nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Mạnh quanh co, không hợp tác và tìm cách chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai, sau khi lấy trộm chiếc đồng hồ Rolex, Mạnh mang đến một cửa hàng trên đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Thành Vinh bán với giá 150 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đã thu giữ tang vật là chiếc đồng hồ Rolex và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Thu Hiền
#trộm cắp #Rolex #Nghệ An #công an #Trịnh Duy Mạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe