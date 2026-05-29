Quân nhân Mỹ bị nhắm mục tiêu bằng dữ liệu định vị thương mại

TPO - Lầu Năm Góc thừa nhận quân nhân Mỹ tại các khu vực chiến sự đang bị đối phương theo dõi và nhắm mục tiêu thông qua dữ liệu định vị thương mại, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia trong thời đại số.

Theo Reuters, trong một bức thư được Thượng nghị sĩ Ron Wyden chia sẻ, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã nhận được nhiều báo cáo về mối đe dọa liên quan đến việc đối phương khai thác dữ liệu định vị thương mại để giám sát hoặc nhắm mục tiêu vào nhân sự Mỹ trong khu vực.

Thông điệp được gửi ngày 14/4 không nêu chi tiết cụ thể, nhưng khu vực hoạt động của CENTCOM bao gồm vùng Vịnh và eo biển Hormuz - nơi quân đội Mỹ đang căng thẳng đối đầu với Iran.

Ảnh minh hoạ

Dữ liệu vị trí được sử dụng rộng rãi trong quảng cáo kỹ thuật số, một nguồn doanh thu quan trọng đối với nhiều công ty công nghệ. Dữ liệu này thường được thu thập từ điện thoại thông minh hoặc các thiết bị khác bởi các ứng dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ trước khi được bán cho các nhà môi giới dữ liệu, từ đó dữ liệu tiếp tục được giao dịch qua nhiều lớp trung gian.

Điều từng được xem chủ yếu là vấn đề quyền riêng tư nay đã trở thành nguy cơ an ninh quân sự thực sự.

Theo Wall Street Journal, ngay từ năm 2016, một nhà thầu quốc phòng Mỹ đã có thể sử dụng dữ liệu định vị thương mại để theo dõi đường di chuyển của lực lượng đặc nhiệm Mỹ từ căn cứ trong nước tới một địa điểm bí mật ở Syria.

Các nghị sĩ Mỹ cho rằng Lầu Năm Góc đã phản ứng quá chậm trước nguy cơ này. Họ đề xuất quân đội cần vô hiệu hóa mã nhận diện quảng cáo trên thiết bị cấp cho binh sĩ, tự động tắt chia sẻ vị trí khi làm nhiệm vụ và hạn chế sử dụng các nền tảng thu thập dữ liệu mạnh như trình duyệt Chrome của Google.

Hạ nghị sĩ Pat Harrigan, cựu sĩ quan đặc nhiệm Mỹ, cảnh báo: "Chrome được thiết kế để thu thập và chia sẻ dữ liệu người dùng. Mỗi ngày nó còn tồn tại trên các thiết bị chính phủ là thêm một ngày chúng ta trao cho đối thủ vũ khí chống lại quân đội Mỹ".