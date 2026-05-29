Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Quân nhân Mỹ bị nhắm mục tiêu bằng dữ liệu định vị thương mại

Quỳnh Như

TPO - Lầu Năm Góc thừa nhận quân nhân Mỹ tại các khu vực chiến sự đang bị đối phương theo dõi và nhắm mục tiêu thông qua dữ liệu định vị thương mại, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia trong thời đại số.

Theo Reuters, trong một bức thư được Thượng nghị sĩ Ron Wyden chia sẻ, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã nhận được nhiều báo cáo về mối đe dọa liên quan đến việc đối phương khai thác dữ liệu định vị thương mại để giám sát hoặc nhắm mục tiêu vào nhân sự Mỹ trong khu vực.

Thông điệp được gửi ngày 14/4 không nêu chi tiết cụ thể, nhưng khu vực hoạt động của CENTCOM bao gồm vùng Vịnh và eo biển Hormuz - nơi quân đội Mỹ đang căng thẳng đối đầu với Iran.

qn.jpg
Ảnh minh hoạ

Dữ liệu vị trí được sử dụng rộng rãi trong quảng cáo kỹ thuật số, một nguồn doanh thu quan trọng đối với nhiều công ty công nghệ. Dữ liệu này thường được thu thập từ điện thoại thông minh hoặc các thiết bị khác bởi các ứng dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ trước khi được bán cho các nhà môi giới dữ liệu, từ đó dữ liệu tiếp tục được giao dịch qua nhiều lớp trung gian.

Điều từng được xem chủ yếu là vấn đề quyền riêng tư nay đã trở thành nguy cơ an ninh quân sự thực sự.

Theo Wall Street Journal, ngay từ năm 2016, một nhà thầu quốc phòng Mỹ đã có thể sử dụng dữ liệu định vị thương mại để theo dõi đường di chuyển của lực lượng đặc nhiệm Mỹ từ căn cứ trong nước tới một địa điểm bí mật ở Syria.

Các nghị sĩ Mỹ cho rằng Lầu Năm Góc đã phản ứng quá chậm trước nguy cơ này. Họ đề xuất quân đội cần vô hiệu hóa mã nhận diện quảng cáo trên thiết bị cấp cho binh sĩ, tự động tắt chia sẻ vị trí khi làm nhiệm vụ và hạn chế sử dụng các nền tảng thu thập dữ liệu mạnh như trình duyệt Chrome của Google.

Hạ nghị sĩ Pat Harrigan, cựu sĩ quan đặc nhiệm Mỹ, cảnh báo: "Chrome được thiết kế để thu thập và chia sẻ dữ liệu người dùng. Mỗi ngày nó còn tồn tại trên các thiết bị chính phủ là thêm một ngày chúng ta trao cho đối thủ vũ khí chống lại quân đội Mỹ".

Quỳnh Như
Reuters
#Lầu Năm Góc #quân nhân Mỹ #dữ liệu định vị #an ninh quốc phòng #CENTCOM #giám sát #nguy cơ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe