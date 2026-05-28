Bộ Tư lệnh TPHCM tìm nhân chứng phục vụ quy tập hài cốt liệt sĩ

TPO - Bộ Tư lệnh TPHCM mong nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng để phục vụ việc làm ý nghĩa đối với những người có công với Tổ quốc.

Ngày 28/5, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đơn vị này đang tổ chức tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ hy sinh ngày 12/2/1968 và được chôn cất tại Nghĩa địa Chí Hòa (nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng, thuộc phường Hòa Hưng, TPHCM).

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, quá trình rà soát tư liệu, hình ảnh lịch sử, đơn vị chức năng có thấy một số nhân chứng trong ảnh. Ở thời điểm năm 1968, các em nhỏ trong hình khoảng từ 10 đến 14 tuổi, sinh sống quanh khu vực Nghĩa địa Chợ Quán và Nghĩa địa Chí Hòa. Ước đoán, nếu hiện nay còn sống, các nhân chứng này đang có độ tuổi khoảng từ 68-72.

Bộ Tư lệnh TPHCM tìm nhân chứng để phục vụ việc tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ hy sinh ngày 12/2/1968 và được chôn cất tại Nghĩa địa Chí Hòa (nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng). Nguồn: Bộ Tư lệnh TPHCM.

Bộ Tư lệnh TPHCM tìm nhân chứng có liên quan. Nguồn: Bộ Tư lệnh TPHCM

Đây có thể là nguồn thông tin rất quan trọng phục vụ công tác xác minh vị trí chôn cất liệt sĩ, đối chiếu dữ liệu lịch sử và hỗ trợ quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh TPHCM mong nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng để phục vụ việc làm ý nghĩa đối với những người có công với Tổ quốc. Cộng đồng mạng, các cô chú lớn tuổi từng sinh sống tại khu vực trên, các nhà nghiên cứu lịch sử, cựu học sinh, người dân địa phương, nếu nhận ra nhân vật trong ảnh hoặc có thông tin liên quan thì có thể liên hệ đến Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM (thông qua đồng chí Huế, số điện thoại: 0986.759.538).