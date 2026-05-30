Trào lưu 'làm màu, performative girl' gây tranh cãi

TPO - Không nhất thiết phải giỏi thật, giàu thật, hiểu sâu thật, "performative girl" chỉ cần tạo cảm giác có gu, có đời sống thú vị, có cá tính, có chuẩn mực thẩm mỹ. Tuy nhiên, trào lưu “performative girl” trên các nền tảng mạng xã hội cũng thu hút nhiều bình luận gay gắt, cho rằng điều này không xuất phát từ quan tâm thật, mà nhằm tạo hình ảnh đáng ngưỡng mộ trong mắt người khác.

Có thể hiểu, trào lưu “performative girl” (tạm dịch: Cô gái hay diễn, làm màu) dùng để chỉ các cô gái sống bằng sự trình diễn bản thân, như hôm nay làm “nàng thơ”, mai làm người chơi thể thao, mốt làm nghệ sĩ, doanh nhân, người chữa lành, người đọc sách, người yêu môi trường, người mê văn hóa truyền thống… nhưng điểm chung là mọi trải nghiệm đều được biến thành đạo cụ để quay, chụp, dựng hình ảnh cá nhân.

Hiện tượng này gần với cụm “hot girl phông bạt”, nhưng không hoàn toàn trùng nhau. “Phông bạt” thường nhấn mạnh sự khoe mẽ, nâng khống giá trị bản thân, sống ảo hoặc tạo dựng hình ảnh không đúng thực tế. "Performative girl" là hình ảnh được thiết kế để mọi người nhìn thấy. Họ chơi pickleball không chỉ để chơi, đọc sách không chỉ để đọc, đi triển lãm không chỉ để xem tranh, làm từ thiện không chỉ để giúp người khác, mà tất cả đều có khả năng trở thành một “set quay” từ trang phục, góc máy, caption, nhạc nền, biểu cảm, đến đạo cụ, địa điểm check-in...

Trào lưu "performative girl" lan truyền trên TikTok. Ảnh chụp màn hình

Không nhất thiết phải giỏi thật, giàu thật, hiểu sâu thật, "performative girl" chỉ cần tạo cảm giác có gu, có đời sống thú vị, có cá tính, có chuẩn mực thẩm mỹ. Tuy nhiên, trào lưu “performative girl” trên các nền tảng mạng xã hội cũng thu hút nhiều bình luận gay gắt, cho rằng điều này không xuất phát từ quan tâm hay học hỏi thật, mà nhằm tạo hình ảnh đáng ngưỡng mộ trong mắt người khác.

Có nhiều hình thức "performative girl" khác nhau.

​Nhiều bình luận của bạn trẻ xoay quanh trào lưu này như:

“Em không nghĩ mạng xã hội xấu. Nó cho người trẻ cơ hội thể hiện và kết nối. Nhưng nếu mọi thứ trong đời sống đều phải biến thành nội dung, thì có lẽ mình cần dừng lại một chút để xem mình đang sống cho bản thân hay đang sống cho ánh nhìn của người khác" - cô gái tên Kiều Loan bình luận.



“Xem nhiều nội dung kiểu này đôi khi làm em thấy cuộc sống của mình quá bình thường. Người ta vừa đẹp, vừa giỏi, vừa biết chơi thể thao, vừa có gu, vừa kiếm tiền tốt” - bạn Kiều Trinh cho hay.

“Em nghĩ cũng nên cẩn trọng vì "performative girl" rất dễ biến thành cách mỉa mai phụ nữ. Nam giới cũng có thể trình diễn bản thân trên mạng. Đây là vấn đề của văn hóa mạng xã hội, không chỉ của các bạn nữ" - bạn Ngọc Anh bày tỏ.

“Em nghĩ nhiều bạn không hẳn cố tình giả tạo, mà bị cuốn vào guồng phải luôn mới, luôn đẹp, luôn có gì đó để đăng. Mạng xã hội khiến người trẻ mệt vì ngay cả việc nghỉ ngơi, chữa lành hay sống chậm cũng có thể trở thành một màn trình diễn" - bạn Hương Lan nhận định.