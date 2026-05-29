Thanh thiếu nhi ứng phó biến đổi khí hậu

Diệu Nhi

TPO - Tối 29/5, trong khuôn khổ “Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXVII - 2026”, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Plan International Việt Nam tổ chức Triển lãm “Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Triển lãm chuyên đề “Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu” giới thiệu những mô hình, sáng kiến tiêu biểu của thanh thiếu nhi trong công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

Thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia chủ động của thế hệ trẻ trong bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Tại khu vực triển lãm, 40 tác phẩm hội họa của thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang được giới thiệu tới công chúng. Bằng góc nhìn hồn nhiên nhưng sâu sắc, các bức tranh phản ánh những vấn đề môi trường đang đặt ra hiện nay, đồng thời gửi gắm thông điệp ý nghĩa về bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ hệ sinh thái và chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu.

Không gian chuyên đề cũng giới thiệu các mô hình, sáng kiến tiêu biểu của thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực thích ứng và giảm thiểu rủi ro khí hậu. Nổi bật là 56 ý tưởng sáng tạo được hình thành từ cuộc thi “Thanh thiếu niên hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị năm 2026”, xuất phát từ thực tiễn của địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan.

Nhiều sáng kiến đã được triển khai thí điểm trong trường học, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực và có tiềm năng tiếp tục nhân rộng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động và thích ứng tốt hơn trước những thách thức của biến đổi khí hậu.

Các tác phẩm hội họa của thanh thiếu nhi tại triển lãm.
Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.

Chương trình “Thanh thiếu nhi chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu” được tổ chức với chuỗi hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và sự tham gia của thanh thiếu nhi trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chương trình gồm hai hoạt động trọng tâm: Triển lãm “Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu” diễn ra từ ngày 29/5 đến ngày 1/6/2026 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam; và Hội nghị “Thanh thiếu nhi chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu” được tổ chức vào ngày 5/6/2026 tại Trường Lê Duẩn, Thành phố Hà Nội.

#biến đổi khí hậu #trẻ em #bảo vệ môi trường #sáng kiến trẻ #hội thảo #thích ứng #Ngày hội Thế giới tuổi thơ #Quốc tế thiếu nhi #ứng phó với biến đổi khí hậu

