Đà Nẵng hỗ trợ đặc biệt cho lưu học sinh Lào

Thanh Hiền

TPO - Tổng số lưu học sinh Lào được thành phố cấp học bổng hiện đang theo học gần 700 người, đến từ các tỉnh Savannakhet, Champasak, Salavane, Sekong, Attapeu, Bolykhamxay.

Ngày 29/5, tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết về mức chi sử dụng kinh phí viện trợ không hoàn lại cho các địa phương thuộc Lào để đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào tại thành phố Đà Nẵng.

Thành phố hỗ trợ nhiều chi phí cho lưu học sinh Lào như đào tạo, sinh hoạt, khám sức khỏe; hỗ trợ đi lại, lưu trú ký túc xá…

Lưu học sinh Lào tại trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng).

Đáng chú ý, lưu học sinh đào tạo trình độ cao đẳng, đại học và đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt được hỗ trợ chi phí sinh hoạt với số tiền 4.750.000 đồng/người/tháng; lưu học sinh đào tạo trình độ sau đại học 5.350.000 đồng/người/tháng

Hỗ trợ trang cấp ban đầu với định mức hỗ trợ 5.800.000 đồng/người. Sinh viên Lào theo học tại Đà Nẵng cũng được hỗ trợ chi phí đi lại 1.000.000 đồng/người/1 lượt đi và về.

Đối với giáo viên được thành phố cử đi dạy tiếng Việt tại Lào, Đà Nẵng hỗ trợ phụ cấp sinh hoạt phí cho giáo viên được tuyển dụng tự do 25.000.000 đồng/người/tháng.

Đến cuối tháng 3/2026, tổng số lưu học sinh Lào được thành phố cấp học bổng hiện đang theo học tại Đà Nẵng là 678 người. Trong đó tiến sĩ 2 người, cao học 64 người, đại học 553 người, cao đẳng 59 người đến từ các tỉnh Savannakhet, Champasak, Salavane, Sekong, Attapeu, Bolykhamxay. Đà Nẵng cũng có 10 giáo viên đang dạy tiếng Việt tại Lào. Dự kiến tổng mức chi dự kiến năm 2026 khoảng 62 tỷ đồng .

