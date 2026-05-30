Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chi tiết cách tính lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

Luân Dũng

TPO - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ ngày 1/7.

Ngày 29/5, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo Thông tư, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động…

Với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công thức tính mức lương thực hiện từ ngày 1/7 sẽ bằng lương cơ sở 2.530.000 nhân hệ số lương hiện hưởng.

Trong khi đó, mức phụ cấp hiện hưởng sẽ bằng mức lương cơ sở nhân hệ số phụ cấp hiện hưởng.

anh-chup-man-hinh-2026-05-29-luc-204603.png
Cách tính lương với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đối với đại biểu HĐND các cấp, hoạt động phí thực hiện từ ngày 1/7 sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Thông tư quy định, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán theo quy định và được tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng…

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

Luân Dũng
#lương cơ sở #công chức #viên chức #phụ cấp #Bộ Nội vụ #hướng dẫn #tăng lương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe