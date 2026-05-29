Bổ nhiệm hai Phó Chánh văn phòng tỉnh Điện Biên

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên.

UBND tỉnh Điện Biên quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Hồng Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, trao Quyết định cho ông Phạm Hồng Phong.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Trịnh Văn Hiền - Trưởng phòng Kinh tế thuộc Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên - giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm đối với các chức vụ trên là 5 năm.

Theo ông Lò Văn Cương, trong bối cảnh yêu cầu tham mưu, tổng hợp và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ngày càng cao, đội ngũ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Minh Phú - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - trao Quyết định cho Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trịnh Văn Hiền.

Ông Lò Văn Cương đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Ông Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên - phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Hồng Phong - tân Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên - thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm bày tỏ cảm ơn trước sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Điện Biên, khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.