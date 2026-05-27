Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng Cục Điện lực

TPO - Bộ Công Thương vừa điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) - giữ chức Cục trưởng Cục Điện lực.

Ông Nguyễn Đức Cường (54 tuổi) là một trong những thế hệ kỹ sư đầu tiên của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) từ năm 1993.

Ông Cường từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn quan trọng tại A0 như kỹ sư tính toán hệ thống điện, Phó trưởng Phòng Phương thức, Trưởng Phòng Nghiên cứu đào tạo, Trưởng phòng Vận hành kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Cường - tân Cục trưởng Cục Điện lực.

Năm 2015, ông Cường được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Từ tháng 2/2020, ông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên EVN trước khi được điều động làm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) NSMO vào tháng 8/2024 - thời điểm A0 chính thức tách khỏi EVN, để hoạt động theo mô hình doanh nghiệp độc lập thuộc Bộ Công Thương.

Trong khi đó, ông Phạm Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Điện lực - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV NSMO.

Ông Phạm Nguyên Hùng (54 tuổi) có trình độ tiến sĩ kỹ thuật. Trước khi tham gia công tác quản lý nhà nước tại Bộ Công Thương, ông Hùng có nhiều năm làm việc tại Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1). Ông Hùng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc PECC1.

Tháng 9/2024, ông Hùng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Công nghiệp. Từ tháng 3/2025 đến nay, ông Hùng giữ chức Cục trưởng Cục Điện lực.

Thời gian qua, cả Cục Điện lực và NSMO đều đóng vai trò trọng yếu trong việc xây dựng các kịch bản vận hành hệ thống điện, điều hành thị trường điện và bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế trong bối cảnh nhu cầu phụ tải liên tục tăng cao.