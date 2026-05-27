Cổ phiếu liên quan 'bầu Thụy' tăng 15 phiên liên tiếp

TPO - Dòng tiền quay lại mạnh với nhóm ngân hàng nhưng vẫn không đủ giúp thị trường giữ sắc xanh. Chỉ số mất gần 10 điểm trong phiên 27/5, trong bối cảnh khối ngoại duy trì bán ròng mạnh, cổ phiếu trụ tiếp tục hạ nhiệt. Trong khi đó, THD gây chú ý với phiên tăng thứ 15 liên tiếp.

VN-Index tiếp tục có thêm một phiên rung lắc mạnh khi áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chưa hạ nhiệt. Kết phiên, VN-Index giảm 9,75 điểm (0,52%) xuống còn 1.874,43 điểm. Thanh khoản trên HoSE tăng lên hơn 22.000 tỷ đồng.

Dòng bank vẫn là điểm sáng hiếm hoi của thị trường khi hàng loạt mã tăng khá mạnh. OCB dẫn đầu với mức tăng gần 6%, trong khi TCB, TPB, SSB, MSB, VPB, ACB hay SHB đều tăng từ 1-3%. ACB tiếp tục nằm trong nhóm cổ phiếu tác động tích cực nhất lên VN-Index.

Dòng tiền cũng có dấu hiệu quay lại nhóm ngân hàng sau giai đoạn dài tích lũy. Nhiều mã ghi nhận thanh khoản cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở nhóm ngân hàng tư nhân. Tuy nhiên, mức tăng của nhóm này vẫn chưa đủ để cân bằng sức ép từ các cổ phiếu vốn hóa lớn bên phía bất động sản.

Thị trường nhìn chung vẫn trong trạng thái phân hóa mạnh. Nhóm chứng khoán giao dịch khá thận trọng khi VND, HCM, VIX đồng loạt điều chỉnh nhẹ. Ở chiều ngược lại, MWG, SAB hay một số cổ phiếu bất động sản như BCM, VPI, HDG vẫn giữ được sắc xanh.

Cổ phiếu THD hôm nay tăng trần, lên mức 101.000 đồng/đơn vị.



Đáng chú ý, cổ phiếu THD của Thaiholdings tiếp tục có phiên thứ 15 liên tiếp tăng giá, trong đó có tới 10 phiên tăng trần. Chỉ trong chưa đầy một tháng, mã này đã tăng hơn 200%, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 39.000 tỷ đồng. Đà tăng mạnh của THD diễn ra cùng thời điểm Thaigroup công bố kế hoạch phát triển tổ hợp quy mô lớn tại Ninh Bình với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 128.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ (bầu Thuỵ) từng nắm giữ vị trí chủ chốt tại Thaiholdings, tuy nhiên, đã thoái vốn. Hiện, bầu Thuỵ tham gia mạnh hơn vào Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank).

Một điểm trừ khác là khối ngoại tiếp tục duy trì bán ròng mạnh gần 800 tỷ đồng trên. VHM, HPG, VIC và FPT là những mã bị xả mạnh nhất, trong khi MSB và ACB được mua ròng tích cực.