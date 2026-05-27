Ông Trịnh Văn Quyết đang giữ vai trò gì tại Tập đoàn FLC?

TPO - Mặc dù được giới thiệu là Chủ tịch Tập đoàn FLC song ông Trịnh Văn Quyết lại không có tên trong danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 27/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC, Mã: FLC) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 tại Hà Nội.

Tại đại hội, ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu là Chủ tịch Tập đoàn FLC nhưng không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn FLC hiện là ông Vũ Anh Tuân.

Phát biểu tại ĐHĐCĐ bất thường, ông Trịnh văn Quyết - nhà sáng lập Tập đoàn FLC - nói: “Thay mặt Tập đoàn FLC và toàn thể cán bộ công nhân viên xin kính chúc các cổ đông nhiều sức khoẻ, tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn FLC để chúng ta vượt qua mọi khó khăn. FLC lấy lại vị thế của mình trong các năm tới”.

Ông Trịnh văn Quyết, Nhà sáng lập Tập đoàn FLC tại đại hội sáng 27/5.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện công khai tại các sự kiện lớn của Tập đoàn FLC từ cuối tháng 3 và được giới thiệu với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC sau 4 năm vắng bóng.

Trước đó, sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ thi hành án dân sự, ông Trịnh Văn Quyết lần đầu tái xuất thương trường hồi cuối tháng 1 và được nhắc đến với vai trò cựu Chủ tịch, kiêm nhà sáng lập tập đoàn.

Đáng chú ý, theo danh sách ứng viên Thành viên HĐQT FLC nhiệm kỳ 2026-2031 không có tên ông Trịnh Văn Quyết.

Danh sách này gồm 5 ứng cử viên, gồm: Ông Vũ Anh Tuân, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo. Trong đó, cả 5 thành viên này đều là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Tập đoàn FLC.

Hiện tại, ông Vũ Anh Tuân hiện là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021-2026 kiêm Chủ tịch HĐQT các công ty: Quản lý vốn & Tài sản FLC Holding, FLC Travel, Đầu tư Khai khoán & Quản lý Tài sản FLC.

Ông Trịnh Văn Nam là Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC và còn bà Đỗ Thị Hải Yến từng công tác tại Ngân hàng TNHH MTV số Vikki.

Đại hội cũng trình cổ đông danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Bà Trần Thị Đoan, Ông Bùi Phạm Minh Điệp và bà Trần Thị Mỹ Dung.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về ông Trịnh Văn Quyết có quay trở lại HĐQT FLC hay không, đại diện HĐQT FLC cho biết Đại hội bất thường năm 2025 đã bầu HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2026, trong khi kỳ đại hội lần này là để bầu nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2026-2031.

Các nhân sự được đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đều là những người đã có thời gian dài tham gia điều hành và gắn bó với FLC.

Ông Quyết là người sáng lập tập đoàn, có vai trò lớn trong các quyết sách và định hướng phát triển của hệ sinh thái FLC. Việc ông Quyết quay trở lại hay thời điểm nào quay lại sẽ phụ thuộc vào cá nhân ông Quyết và cần có sự tham gia, thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian tới doanh nghiệp sẽ phát triển theo mô hình holdings nhằm kết nối các cấu phần trong hệ sinh thái và ông Trịnh Văn Quyết sẽ có mặt trong hệ sinh thái FLC Holdings này.