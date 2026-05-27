F88 đạt Top 3 nơi làm việc xuất sắc Việt Nam 2026

F88 vừa được vinh danh Top 3 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026, hạng mục Doanh nghiệp lớn. Phía sau giải thưởng là câu chuyện về những nhân sự đã gắn bó, trưởng thành cùng doanh nghiệp và góp phần tạo nên một môi trường làm việc dựa trên niềm tin, sự đồng hành và cơ hội phát triển.

Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, đội ngũ tuyến đầu luôn là lực lượng chịu nhiều áp lực nhất. Họ trực tiếp gặp khách hàng, tư vấn dịch vụ, xử lý hồ sơ, bảo đảm tuân thủ quy trình và duy trì chất lượng vận hành tại từng điểm giao dịch. Với F88, đây không chỉ là lực lượng kinh doanh, mà còn là những người thể hiện rõ nhất văn hóa nội bộ của doanh nghiệp trong từng tương tác hằng ngày.

Khi F88 trao cơ hội để nhân sự trưởng thành

Hành trình của chị Nguyễn Thị Hải, hiện là Quản lý khu vực Tây Nguyên của F88, là ví dụ tiêu biểu. Trước khi đảm nhận vai trò quản lý, chị bắt đầu từ vị trí chuyên viên kinh doanh tuyến đầu. Công việc khi đó gắn với chỉ tiêu, khách hàng, hồ sơ và những tình huống đòi hỏi sự linh hoạt nhưng vẫn phải tuân thủ chặt chẽ quy trình.

“Thời gian đầu, áp lực lớn nhất với tôi là làm sao vừa hoàn thành công việc, vừa hiểu khách hàng và xử lý mọi thứ đúng chuẩn. Điều giúp tôi vượt qua là luôn có quản lý hướng dẫn, đồng nghiệp hỗ trợ và công ty có chương trình đào tạo rõ ràng. Tôi không cảm thấy mình phải đi một mình,” chị Hải chia sẻ.

Từ một nhân sự tuyến đầu, chị Hải dần được giao thêm nhiệm vụ, tham gia hỗ trợ đội nhóm, đào tạo nhân sự mới và từng bước phát triển lên vị trí quản lý khu vực. Với chị, cơ hội tại F88 không nằm ở những cam kết chung chung, mà được thể hiện qua quá trình làm việc thực tế: nhân viên có năng lực được ghi nhận, được thử thách và được trao cơ hội phát triển.

“Ở F88, tôi thấy mình có thể lớn lên cùng công việc. Khi trở thành quản lý, tôi càng hiểu rằng vai trò của người dẫn dắt không chỉ là giao chỉ tiêu, mà còn là đồng hành để nhân viên tuyến đầu thấy họ có tương lai nghề nghiệp tại đây”, chị Hải cho biết

Tại F88, hơn 90% quản lý kinh doanh trưởng thành từ chính đội ngũ tuyến đầu - mô hình giúp doanh nghiệp duy trì tính thực tế trong quản lý, đồng thời tạo động lực phát triển rõ ràng cho nhân sự trong toàn hệ thống. Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi trong quá trình mở rộng quy mô.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hải cho thấy vai trò của F88 trong việc phát triển đội ngũ từ bên trong. Doanh nghiệp không chỉ tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu vận hành, mà còn xây dựng lộ trình để nhân sự tuyến đầu có thể trưởng thành, trở thành lực lượng kế cận cho hệ thống. Trong một ngành có tính cạnh tranh nhân sự cao, điều này góp phần tạo nên lợi thế bền vững cho doanh nghiệp.

Nếu hành trình của chị Nguyễn Thị Hải phản ánh cơ hội phát triển nghề nghiệp, thì câu chuyện của Nguyễn Thị Trúc Linh, người từng bắt đầu từ vị Chuyên viên kinh doanh tuyến đầu trước khi trở thành chuyên viên cao cấp Truyền thông văn hoá tại hội sở lại cho thấy một khía cạnh khác: sự đồng hành của tổ chức trong giai đoạn khó khăn.

Covid-19 là thời điểm nhiều doanh nghiệp đối diện áp lực lớn về vận hành, tài chính và nhân sự. Với người lao động, đó cũng là giai đoạn nhiều lo lắng về thu nhập, công việc và sự ổn định. Trong bối cảnh ấy, cách doanh nghiệp ứng xử với nhân viên trở thành một phép thử quan trọng đối với văn hóa nội bộ.

Với Trúc Linh, giai đoạn dịch bệnh là thời điểm chị cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “đồng hành”. Không chỉ thông qua các hoạt động truyền thông nội bộ, văn hóa F88 được thể hiện ở nỗ lực duy trì sự kết nối với nhân viên, bảo đảm các chính sách cần thiết và tạo cảm giác yên tâm để người lao động tiếp tục gắn bó.

“Covid-19 là giai đoạn rất khó với nhiều người. Điều khiến tôi nhớ nhất là dù hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng, công ty vẫn cố gắng quan tâm đến nhân viên, duy trì sự ổn định trong khả năng có thể. Khi một tổ chức không chỉ nói về con người lúc thuận lợi, mà vẫn cố gắng đồng hành lúc khó khăn, nhân viên sẽ cảm nhận rất rõ”, Trúc Linh chia sẻ.

Ở vai trò chuyên viên Truyền thông Văn hoá, Trúc Linh cũng là người tham gia nhiều hoạt động gắn kết nội bộ. Theo chị, văn hóa không thể chỉ nằm ở khẩu hiệu, mà phải được thể hiện qua những trải nghiệm cụ thể của nhân viên: có được lắng nghe không, có được hỗ trợ khi khó khăn không, có được ghi nhận khi nỗ lực không và có cảm thấy tự hào về nơi mình làm việc không.

“Làm văn hóa doanh nghiệp, tôi thấy điều quan trọng là biến những giá trị lớn thành hành động cụ thể. Một lời hỏi thăm đúng lúc, một chương trình ghi nhận phù hợp hay sự hỗ trợ kịp thời đều có thể tạo ra cảm giác thuộc về. Khi nhân viên thấy mình là một phần của tổ chức, họ sẽ muốn gắn bó hơn”, Trúc Linh nói.

Từ hai câu chuyện trên, có thể thấy vai trò của F88 không chỉ nằm ở việc tạo công việc hay thu nhập, mà còn ở việc xây dựng một môi trường để người lao động được tin tưởng, được trao cơ hội và được đồng hành trong những giai đoạn nhiều biến động. Đây cũng là cách văn hoá tại F88 được hình thành qua thời gian, từ những trải nghiệm rất thật của người lao động mỗi ngày.

F88 vừa được Great Place to Work vinh danh trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 - Nơi làm việc Xuất sắc Hàng đầu Việt Nam 2026, hạng mục Doanh nghiệp lớn. Theo kết quả công bố, F88 nằm trong Top 3 doanh nghiệp được ghi nhận ở hạng mục này, thuộc nhóm 25 doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam năm 2026.

Theo kết quả khảo sát nội bộ do Great Place to Work thực hiện, 94% cán bộ nhân viên khẳng định F88 là “Nơi làm việc xuất sắc”, tăng 3% so với kỳ đánh giá năm 2024. Nhiều chỉ số quan trọng khác cũng duy trì ở mức cao, như sự thân thiện/hiếu khách (94%), phối hợp đội ngũ và sự công bằng (93%), cùng các nhóm chỉ số về tinh thần đồng đội, sự quan tâm, tôn trọng, giao tiếp với quản lý và hành vi lãnh đạo (92%).

Những con số này phản ánh cảm nhận tích cực của đội ngũ về môi trường làm việc tại F88. Nhưng phía sau các chỉ số là những trải nghiệm cụ thể: một nhân sự tuyến đầu có cơ hội trở thành quản lý, một nhân viên cảm nhận được sự đồng hành của tổ chức trong giai đoạn khó khăn, hay một tập thể cùng nhau duy trì tinh thần hỗ trợ trong công việc hằng ngày.

Đại diện F88 nhận giải thưởng Nơi làm việc Xuất sắc Hàng đầu Việt Nam 2026.

Năm 2024, F88 từng đồng thời đạt hai danh hiệu Best Workplaces in Vietnam và Best Workplaces in Asia. Việc tiếp tục được Great Place to Work ghi nhận trong năm 2026 cho thấy nỗ lực duy trì chất lượng môi trường làm việc và trải nghiệm nhân viên trong bối cảnh doanh nghiệp không ngừng mở rộng quy mô vận hành, hướng tới phát triển bền vững.

Đại diện F88, ông Trần Hà Dũng - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Phát triển Con người, cho biết:“Đối với F88, một nơi làm việc xuất sắc không chỉ đến từ chính sách đãi ngộ hay môi trường vật chất, mà quan trọng hơn là cảm nhận thực tế của mỗi cán bộ nhân viên về sự tin tưởng, tôn trọng, công bằng và cơ hội phát triển. Việc tiếp tục được Great Place to Work ghi nhận là động lực để F88 kiên định với chiến lược lấy con người làm trung tâm trong quá trình tăng trưởng”.

Trong bối cảnh cạnh tranh nhân sự ngày càng gay gắt, đặc biệt ở các vị trí tuyến đầu, môi trường làm việc trở thành một lợi thế cạnh tranh thực sự. Một doanh nghiệp có thể giữ chân nhân sự không chỉ bằng thu nhập, mà còn bằng niềm tin, cơ hội phát triển và cảm giác được thuộc về.

Vì vậy, danh hiệu Nơi làm việc Xuất sắc Hàng đầu Việt Nam 2026 không chỉ là sự ghi nhận thương hiệu tuyển dụng của F88. Đó còn là sự ghi nhận dành cho một tập thể đã cùng nhau đi qua thử thách, cùng trưởng thành trong công việc và cùng tạo nên một môi trường làm việc có sự gắn bó, yêu thương và niềm tự hào.