Một gia đình nạn nhân tai nạn giao thông ở Hà Nội nhận hỗ trợ 45 triệu đồng

Ngày 26/5, tại trụ sở UBND xã Kim Anh (Hà Nội), Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức trao hỗ trợ nhân đạo 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân N.V.H. tử vong do tai nạn giao thông.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, bà Hoàng Thị Yên, Trưởng Văn phòng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã trực tiếp trao số tiền hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định liên quan về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Bà Hoàng Thị Yên (bên phải), Trưởng Văn phòng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao số tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 15/2/2025, ông N.V.H. điều khiển mô tô lưu thông trên đường liên xã theo hướng từ thôn Ninh Kiều ra Quốc lộ 2. Trong quá trình tham gia giao thông, ông H. có nồng độ cồn trong máu, điều khiển phương tiện không đúng phần đường, lấn sang làn đường ngược chiều và va chạm với ô tô đi ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến ông H. bị thương nặng và tử vong vào ngày 28/2/2025.

Theo Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, nạn nhân thuộc trường hợp không tham gia bảo hiểm. Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhân đạo, Quỹ đã quyết định hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 45 triệu đồng theo đúng quy định.

Khoản hỗ trợ được trao tận tay gia đình nạn nhân, không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn sau mất mát do tai nạn giao thông gây ra, mà còn thể hiện vai trò hỗ trợ cộng đồng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới theo quy định hiện hành.

Theo đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, Quỹ được thành lập để thực hiện các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo; công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các hoạt động liên quan nhằm góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và bảo đảm an toàn xã hội.

Quỹ được hình thành từ đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và được quản lý tập trung tại Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV).

Quỹ có nhiều hoạt động, trong đó bao gồm hỗ trợ nhân đạo: Cấp tiền hỗ trợ cho nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân tai nạn giao thông trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, hoặc nằm ngoài phạm vi chi trả bảo hiểm. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng cho trường hợp thương tật từ 31% đến 81%; hỗ trợ 45 triệu đồng cho trường hợp tử vong hoặc thương tật trên 81%.