Một người vừa trúng Vietlott hơn 83 tỷ đồng

TPO - Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, tối 26/5 có khách trúng giải độc đắc 83,3 tỷ đồng; có 2 người trúng giải Jackpot 2 với số tiền 5,9 tỷ đồng.

Tại kỳ quay số mở thưởng tối 26/5 của xổ số Power 6/55, Vietlott xác định, 1 người trúng giải độc đắc với số tiền 83,3 tỷ đồng. Bộ số may mắn trúng thưởng là: 01 - 14 - 15 - 19 - 23 - 34 và số cộng thêm là 29.

Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận có 2 người cùng trúng, với số tiền 5,9 tỷ đồng. Như vậy, số tiền thưởng cho mỗi người trúng khoảng 2,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 32 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, 1.414 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng.

Trước khi nhận tiền, người trúng giải phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Như vậy sau khi trừ thuế, số tiền thực nhận của chủ nhân giải Jackpot lần này khoảng 75 tỷ đồng.

Vừa qua, ngày 16/4, kỳ quay số của sản phẩm Power 6/55 cũng tìm được tỷ phú mới, với một người trúng giải Jackpot 1 gần 92 tỷ đồng. Ngay khi xác định có người trúng, giải độc đắc quay lại số tiền ban đầu là 30 tỷ đồng.

Vietlott được thành lập năm 2011, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 9.686 tỷ đồng. Tổng cộng có khoảng 32 triệu lượt người trúng thưởng, với giá trị chi trả hơn 5.340 tỷ đồng.

Năm nay, Vietlott đặt mục tiêu đạt doanh thu 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động.