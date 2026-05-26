30 năm VinaPhone: Hành trình phụng sự và kết nối những khát vọng Việt

Tháng 6/1996, khi điện thoại di động vẫn còn là tài sản xa xỉ với phần lớn người dân Việt Nam, mạng di động VinaPhone chính thức ra đời. Ít ai hình dung rằng sau ba thập kỷ, những tín hiệu sóng đầu tiên từ các trạm BTS đơn sơ ngày ấy sẽ trở thành một phần thiết yếu của đời sống kinh tế xã hội. 30 năm sau, VinaPhone không chỉ là thương hiệu viễn thông hàng đầu của Việt nam, mà còn gắn liền với hành trình phát triển của ngành viễn thông và tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Từ những cột sóng đầu tiên đến hành trình kết nối mọi miền Tổ quốc

Những năm cuối thập niên 90, hạ tầng viễn thông Việt Nam còn rất hạn chế. Khái niệm “điện thoại di động” vẫn xa lạ với đa số người dân. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của VinaPhone đánh dấu bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên Việt Nam xây dựng và vận hành mạng thông tin di động GSM quy mô toàn quốc.

Đó là giai đoạn của những con người tiên phong. Các kỹ sư viễn thông thời kỳ đầu gần như vừa làm vừa học, tiếp cận công nghệ mới trong điều kiện thiếu thốn về thiết bị, kinh nghiệm và nguồn lực. Những trạm phát sóng đầu tiên được dựng lên giữa vô vàn khó khăn, từ thành thị đến vùng núi xa xôi, từ đồng bằng tới hải đảo.

Từ vài nghìn thuê bao ban đầu, đến nay VinaPhone đã phục vụ hơn 20 triệu thuê bao trên toàn quốc, từng bước mở rộng vùng phủ, nâng cấp công nghệ và đưa dịch vụ di động đến gần hơn với người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Trong suốt hành trình phát triển, VinaPhone luôn giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái viễn thông – công nghệ thông tin của VNPT cũng như của quốc gia. Không đơn thuần cung cấp dịch vụ liên lạc, VinaPhone góp phần tạo dựng hạ tầng kết nối phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế và quản trị công.

Ở nhiều thời điểm, sóng viễn thông của VinaPhone đã “đi trước mở đường” cho sự phát triển tại các khu vực khó khăn. Từ vùng cao Tây Bắc, biên giới phía Bắc, Tây Nguyên đến những xã đảo xa xôi giữa biển Đông, dấu chân của những người làm kỹ thuật VinaPhone vẫn bền bỉ hiện diện.

Đằng sau mỗi cột anten, mỗi trạm phát sóng nơi vùng sâu vùng xa là những tháng ngày trèo đèo, vượt suối, vận chuyển thiết bị bằng sức người, thức trắng đêm xử lý sự cố để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

Có những kỹ sư nhiều tuần liền bám trạm giữa núi rừng. Có những cán bộ kỹ thuật đón giao thừa bên thiết bị phát sóng ngoài đảo xa. Và cũng có những thế hệ người lao động dành trọn tuổi trẻ cho hành trình phủ sóng toàn quốc, một hành trình thầm lặng nhưng đầy tự hào.

Không chỉ mở rộng vùng phủ, những năm gần đây VinaPhone còn tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ người dân vùng sâu vùng xa, người cao tuổi, người yếu thế tiếp cận dịch vụ viễn thông và dịch vụ số với chi phí phù hợp, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.

Ba thập kỷ chuyển mình cùng Việt Nam số

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của viễn thông thế giới, VinaPhone liên tục tiên phong mang các công nghệ mạng tiên tiến nhất đến cho người dùng: từ 2G, 3G, 4G và nay là 5G với tốc độ nhanh nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

Nếu ở giai đoạn đầu, mục tiêu lớn nhất là “có sóng”, thì hôm nay, VinaPhone đang hướng tới xây dựng hạ tầng số phục vụ nền kinh tế số và xã hội số. Không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống, VinaPhone còn tham gia mạnh mẽ vào hệ sinh thái số với các nền tảng công nghệ, dịch vụ dữ liệu, IoT, Cloud, AI và các giải pháp chuyển đổi số dành cho Chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, VinaPhone cũng là một trong những doanh nghiệp viễn thông tích cực thực hiện chủ trương làm sạch thông tin thuê bao, xác thực thông tin khách hàng theo quy định của Nhà nước nhằm hạn chế SIM rác, SIM lừa đảo và nâng cao an toàn trên môi trường số.

Song song với đó, VinaPhone liên tục phát triển nhiều gói cước linh hoạt với chi phí hợp lý, phù hợp nhu cầu đa dạng của học sinh, sinh viên, công nhân, hộ kinh doanh, người lao động phổ thông hay khách hàng sử dụng dữ liệu lớn. Từ nhu cầu liên lạc cơ bản đến học tập, làm việc, giải trí trực tuyến hay kinh doanh số, các dịch vụ viễn thông ngày càng trở nên gần gũi và thiết thực hơn với đời sống hàng ngày.

Hành trình ấy phản chiếu rõ nét sự chuyển mình của đất nước: từ một Việt Nam còn nhiều khó khăn về hạ tầng thông tin trở thành quốc gia có tốc độ phát triển Internet và viễn thông thuộc nhóm nhanh trong khu vực.

Ba mươi năm là hành trình của rất nhiều thế hệ lãnh đạo, kỹ sư, cán bộ, nhân viên VinaPhone. Những con người âm thầm đứng phía sau các cuộc gọi được kết nối, các dòng dữ liệu được truyền đi, những khoảnh khắc đoàn tụ, những cuộc họp trực tuyến, những giao dịch số diễn ra mỗi ngày.

Trong suốt chặng đường ấy, VinaPhone đã đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế của một thương hiệu viễn thông hàng đầu Việt Nam. Nhưng có lẽ, “giải thưởng” lớn nhất chính là sự tin tưởng của hàng chục triệu khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu VinaPhone qua nhiều thế hệ.

Từ chiếc điện thoại “cục gạch” những năm 90 đến kỷ nguyên 5G, từ những trạm BTS sơ khai đến hạ tầng số hiện đại, VinaPhone đã đi qua ba thập kỷ bằng tinh thần tiên phong, bền bỉ và phụng sự.

Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục như những cột sóng chưa bao giờ ngừng phát tín hiệu kết nối con người, kết nối tương lai và kết nối những khát vọng Việt Nam.