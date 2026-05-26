Nhiều doanh nghiệp bất động sản rời sàn chứng khoán

TPO - Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ đã bị hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Gần 69 triệu cổ phiếu AAV của Công ty CP AAV Group cũng rời sàn HNX do thua lỗ trong 3 năm liên tiếp, từ 2023-2025.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành quyết định hủy đăng ký giao dịch đối với hơn 15 triệu cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (mã chứng khoán: TKC). Ngày hủy đăng ký giao dịch là 28/5, tương ứng ngày giao dịch cuối cùng trên sàn Upcom là 27/5.

Lý do hủy tư cách công ty đại chúng của TKC theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Tân Kỷ, được thành lập năm 1999. Đến năm 2007, Tân Kỷ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Lĩnh vực kinh doanh chính của TKC là xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng và trang trí nội thất; xây dựng cầu đường; lập dự án đầu tư, tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu.

Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ niêm yết cổ phiếu lên sàn HNX từ ngày 1/12/2009, sau đó chuyển sang giao dịch trên sàn Upcom từ ngày 20/3/2024. Chốt phiên giao dịch ngày 26/5, giá cổ phiếu TKC chỉ còn ở mức 1.200 đồng/cổ phiếu.

Trước đó vào ngày 24/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 159/QĐ-XPHC xử phạt Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ hơn 92 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, TKC không công bố báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022, 2023 và 2024. Đồng thời, doanh nghiệp cũng không công bố báo cáo tài chính quý trong suốt giai đoạn từ năm 2023 đến quý III/2025. Các báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét các năm 2023, 2024 và 2025 cũng không được TKC công bố đúng quy định.

Ngoài ra, công ty này không công bố hàng loạt tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp như thông báo mời họp, tài liệu họp, biên bản họp và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên các năm 2023, 2024 và 2025. Các báo cáo thường niên từ năm 2022 - 2024 cùng báo cáo tình hình quản trị công ty trong nhiều kỳ liên tiếp cũng không được công bố.

Giữa tháng 5, gần 69 triệu cổ phiếu AAV của Công ty CP AAV Group cũng rời sàn HNX, do AAV ghi nhận thua lỗ trong 3 năm liên tiếp, từ 2023-2025, thuộc diện bắt buộc theo quy định hiện hành. Tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết theo mệnh giá là gần 690 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, AAV lần lượt ghi nhận lỗ ròng khoảng 17 tỷ đồng trong năm 2023, 16 tỷ đồng năm 2024 và gần 21 tỷ đồng trong năm 2025. AAV cho biết kết quả này chịu ảnh hưởng từ diễn biến bất lợi của thị trường bất động sản và tín dụng, khiến thanh khoản suy giảm, tác động tiêu cực đến tiến độ bán hàng và ghi nhận doanh thu.

Tuy nhiên, AAV khẳng định, hoạt động kinh doanh vẫn được duy trì ổn định, không bị gián đoạn và không phát sinh dấu hiệu mất khả năng thanh toán. Các dự án trọng điểm vẫn đang được triển khai và được kỳ vọng bắt đầu tạo nguồn thu từ năm 2026.

AAV tiền thân là Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, được thành lập năm 2010 và niêm yết trên HNX từ tháng 6/2018. Như vậy, AAV đã có gần 8 năm giao dịch trên sàn trước khi bị buộc hủy niêm yết.