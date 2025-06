Loạt cổ phiếu vừa nhận 'án' rời sàn

TPO - Chứng khoán tiếp tục gặp khó ở vùng đỉnh cũ, chưa thể giữ được mốc 1.350 điểm. Thị trường thiếu động lực dẫn dắt. Trong khi đó, một số cổ phiếu nhỏ vừa nhận "án" rời sàn.

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index ở sát mốc 1.350 điểm. Thị trường tiếp tục phân hóa, áp lực điều chỉnh đến từ nhóm Vingroup.

Bộ đôi VIC, VHM khiến VN-Index mất nhiều điểm nhất. Mức giảm đều trên 2%. Cả 4 cổ phiếu Vingroup đều trong sắc đỏ. Nhóm gây ảnh hưởng đến thị trường còn có GAS, GVR, LPB, BSR, STB…

Thị trường thiếu đi nhóm ngành đủ mạnh để dẫn dắt. Vùng đỉnh cũ quanh 1.350 điểm tiếp tục thử thách VN-Index. Cổ phiếu ngân hàng với MBB, VCB, CTG, BID nỗ lực kéo thị trường, nhưng không thể đảo ngược xu hướng chung.

Các ngành bất động sản, dầu khí, hóa chất… điều chỉnh. Các mã ngành dầu khí như PLX, PVD, PVS, OIL, GAS… giảm giá. Sức nóng của cổ phiếu dầu khí hạ nhiệt, dù cuối tuần trước, nhiều mã ghi nhận hiệu suất tốt.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có quyết định huỷ niêm yết đối với cổ phiếu KPF của Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji. Số lượng chứng khoán bị hủy niêm yết là gần 61 triệu đơn vị.

Quyết định có hiệu lực từ 26/6/2025. Nguyên nhân là doanh nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước đó, cổ phiếu PSH đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 26/2/2025 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá thời 6 tháng.

HoSE cũng vừa công bố quyết định hủy niêm yết bắt buộc hơn 126 triệu cổ phiếu PSH của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Cổ phiếu PSH đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 12/3 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Đến ngày 11/6, HOSE chính thức thông báo xem xét hủy niêm yết do PSH tiếp tục vi phạm khi chưa nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên và kiểm toán năm 2024, do đã quá thời hạn quy định

Cũng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra quyết định về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc hơn 16,8 triệu cổ phiếu SPI của CTCP Spiral Galaxy. , cổ phiếu SPI hiện thuộc diện đình chỉ giao dịch và dừng lại ở mức 1.800 đồng/cổ phiếu.

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Theo đó, mã RYG của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia đã đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do đã niêm yết trên 6 tháng.

Tính đến ngày 17/6, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE còn 65 cổ phiếu, giảm 2 mã so với danh sách mà HoSE công bố hồi đầu tháng 4 vừa qua. Các mã có thanh khoản cao, đáng chú ý như NVL, HVN, BSR, HAG… tiếp tục bị cắt margin

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,69 điểm (0,2%) xuống 1.349 điểm. HNX-Index giảm 0,49 điểm (0,22%) xuống 227,07 điểm. UPCoM-Index tăng 0,31 (0,31%) lên 99,18 điểm. Thanh khoản cải thiện, giá trị giao dịch HoSE gần 22.100 tỷ đồng. Hôm nay, hai quỹ ETF có thể sẽ tiến hành cơ cấu danh mục. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 554 tỷ đồng, tập trung vào VIC, VHM, FPT…