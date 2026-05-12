Một nhân viên ngân hàng trúng giải độc đắc Vietlott

TPO - Một nhân viên ngân hàng tại TPHCM vừa nhận giải độc đắc Lotto 5/35 lớn nhất từ trước đến nay, với giá trị hơn 23 tỷ đồng. Nam khách hàng ban đầu còn tưởng hệ thống báo lỗi khi kiểm tra kết quả trúng thưởng. Suốt quá trình hoàn tất hồ sơ nhận thưởng, anh B. cho biết, nhiều đêm vẫn thao thức, chưa thể ngủ ngon.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa trao giải độc đắc sản phẩm Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00606 cho anh T.Q.B. Đây cũng là người chơi trúng thưởng giải độc đắc lớn nhất từ khi ra mắt xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đến nay, hơn 23 tỷ đồng.

Anh B. thuộc thế hệ Gen Z, được xác định là người trúng thưởng trẻ nhất cho tới thời điểm hiện nay của Vietlott. Anh đang sinh sống và làm việc trong một ngân hàng tại TPHCM, đã tham gia các sản phẩm xổ số của Vietlott khoảng 3-4 năm gần đây.

Mỗi lần giải trí, anh B. cho biết thường mua khoảng 30.000 đồng, nhưng khi đến kỳ chia giải thì anh mua nhiều hơn. Vào kỳ quay số mở thưởng ngày 27/4, cũng là kỳ dự kiến chia giải của xổ số quay nhanh Lotto 5/35, anh B. đã mua 6 dãy số với hy vọng trúng một giải được chia phần giá trị từ độc đắc.

Anh T.Q.B. nhận giải độc đắc Lotto 5/35 hơn 23 tỷ đồng.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh T.Q.B. cho biết, khi đó đang nằm lướt mạng xã hội và không để ý tin nhắn. Đến khoảng 23h đêm, anh mới mở tin nhắn ra xem và thấy có tin nhắn thông báo trúng thưởng từ hệ thống. Tuy nhiên, do có 2 tin nhắn trúng thưởng liền nhau nên anh chỉ đọc tin nhắn báo trúng thưởng 10.000 đồng mà đã bỏ lỡ tin nhắn đầu, và nghĩ rằng mình chỉ trúng một giải nhỏ như những lần trước.

Sau đó, khi mở ứng dụng để kiểm tra lại, anh bất ngờ khi thấy một dãy số tham gia dự thưởng của mình trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng. Ban đầu, anh còn tưởng ứng dụng gặp lỗi hiển thị. Chỉ sau khi kiểm tra kỹ lại các thông tin và đọc lại tin nhắn đầu tiên, anh mới biết mình chính là chủ nhân giải độc đắc.

Anh B. chia sẻ vẫn còn nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi đó: Tim đập nhanh, chân tay run rẩy và gần như không thể tin được sự may mắn lại đến với mình. Đêm hôm đó, anh gần như thức trắng đến 4 giờ sáng vì quá xúc động.

Trong suốt quá trình hoàn tất hồ sơ nhận thưởng, nhiều đêm anh B. cho biết vẫn thao thức, chưa thể ngủ ngon vì cảm giác hồi hộp vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi nhận thưởng, anh T.Q.B cho biết vẫn tiếp tục với công việc tại ngân hàng và sẽ có kế hoạch sử dụng số tiền thưởng hợp lý.

Theo quy định, anh B. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 2 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại TPHCM nơi đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

​