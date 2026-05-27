Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Mất điện giữa đêm nóng đỉnh điểm, vợ chồng ở Hà Nội đưa con đi ngủ nhờ

Hai đêm liên tiếp mất điện giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm khiến gia đình anh Đào Minh rơi vào cảnh chật vật, phải đưa vợ con đi ngủ nhờ để tránh nóng.

Hai đêm “điêu đứng” vì mất điện

Anh Đào Minh (Đông Ngạc, Hà Nội) đã trải qua 2 đêm chật vật khi khu dân cư bất ngờ mất điện giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Gia đình anh có người già và hai con nhỏ nên khi mất điện giữa đêm, cả nhà phải loay hoay tìm cách tránh nóng.

1.jpg
Một số khu vực ở Hà Nội mất điện ngày 25/5 khiến người dân nháo nhác

Anh Minh cho biết, tối 24/5, khu vực nơi anh sinh sống bắt đầu mất điện từ lúc 22h. Đến 23h30, điện được cấp trở lại nhưng chỉ khoảng 10 phút sau lại tiếp tục mất cho tới 1h sáng.

Theo anh Minh, vì không được thông báo trước lịch cắt điện nên gia đình anh và các hộ dân khác không kịp chuẩn bị phương án “tránh nóng”. Rơi vào cảnh bị động, họ loay hoay chống chọi với thời tiết oi bức.

“Nhà tôi phải lục tìm mãi mới thấy mấy chiếc quạt nan để quạt tạm. Tôi tìm trong kho được chiếc đèn tích điện chạy bằng năng lượng mặt trời mua từ mấy tháng trước, may vẫn còn hoạt động. Có chút ánh sáng, mọi người cũng đỡ bối rối hơn”, anh Minh kể.

Anh Minh cho biết, khu vực anh sinh sống có mật độ dân cư đông, nhiều gia đình có người già và trẻ nhỏ. Khi điện bất ngờ bị cắt giữa đêm, nhiều gia đình bế con ra trước cửa nhà đón chút gió trời, trong khi một số khác kéo nhau ra quán nước, quán bia đầu ngõ để hóng mát.

Nhiều gia đình không chịu được nóng đã đi thuê nhà nghỉ, khách sạn tại khu vực lân cận để trú tạm một đêm. Gia đình nào có người thân ở khu vực không mất điện thì sang ở nhờ, khung cảnh nháo nhác.

Đêm 25/5, tình trạng mất điện tái diễn. Người dân ở khu vực nơi anh Minh sinh sống tiếp tục chịu cảnh nóng nực từ 21h30 đến 2h sáng hôm sau. Anh Minh cho biết, trong khoảng thời gian đó, điện có lại 2 lần nhưng mỗi lần chỉ khoảng 10-15 phút.

Lo lắng tình trạng mất điện kéo dài giống như đêm đầu tiên, anh Minh đưa vợ con sang nhà bố mẹ vợ cách đó 1km để trú tạm. Mẹ của anh vì ngại phiền hà người thân nên cố ở lại nhà.

anh-man-hinh-2026-05-27-luc-135158.png
Hầm để xe của một khu chung cư tại Hà Nội khi mất điện

“Đêm nay tôi chưa biết thế nào, nếu tiếp tục mất điện tôi lại phải đưa vợ con đi ở nhờ”, anh Minh nói.

Tình trạng mất điện đột ngột khiến anh Minh bất an khi thời gian tới đây, thời tiết nắng nóng ở Hà Nội vẫn tiếp diễn.

“Nếu được thông báo về việc cắt điện, tôi và mọi người sẽ chủ động phương án tránh nóng.

Hai đêm vừa rồi, đêm nào tôi cũng thấp thỏm lo âu các con ngày mai có đi học được không khi đêm không ngủ nổi vì nóng”, anh Minh chia sẻ.

Lang thang hóng mát cả đêm vì nhà mất điện

Đỗ Tr. là sinh viên năm cuối đang ở trọ tại tầng 7 của căn nhà 8 tầng trên phố Triều Khúc (Hà Nội).

Khoảng 22h30 ngày 25/5 ngõ nhà Tr. mất điện. Cô chống chọi với cái nóng cùng niềm hy vọng điện sẽ sớm có lại.

Tuy nhiên, chờ gần 1 tiếng vẫn không có điện, thời tiết nóng bức đến rực người. Tr. “cắn răng” leo bộ từ tầng 7 xuống tầng 1 rồi sang nhà bạn ở cách đó vài km để ngủ nhờ.

“Tôi nghe mọi người trong xóm kể lại, đêm qua mất điện khoảng 3-4 lần, cứ có điện được một lúc lại mất.

Trước cảnh mất điện, tôi chỉ muốn lao nhanh ra khỏi nhà tìm nơi ngủ nhờ. Mọi người ở lại thì chỉ còn cách mở cửa đón gió trời hoặc lên tầng thượng hóng mát. Ở trong phòng quá nóng, nhiều sinh viên ở trọ đổ ra ngõ tránh nóng”, Tr. kể.

Để đề phòng đêm nay tiếp tục mất điện, Tr. dự định bật điều hòa từ sớm cho mát phòng và mua thêm quạt tích điện.

Phương Linh (27 tuổi, sống ở phố Minh Khai, Hà Nội) cũng có một đêm không ngủ vì mất điện. Khu vực nơi Linh sống mất điện từ khuya ngày 25/5, sau đó có lại một lúc rồi đến 2h sáng hôm sau lại mất.

anh-3-2338.jpg
Một gia đình ở Hà Nội phải sang nhà người thân ngủ nhờ vì mất điện

Linh và bạn cùng phòng đạp xe lên Hồ Gươm để hóng gió. Đôi bạn vừa hóng mát, vừa tìm quán cà phê tá túc. Khoảng 4h sáng, cả hai về nhà nghỉ ngơi thì “tiu nghỉu” khi thấy điện vẫn chưa có lại. Họ ra cửa hàng tiện lợi để sạc nhờ điện thoại rồi đi hóng gió tiếp đến 5h.

“Chúng tôi lang thang cả đêm vì nhà mất điện, vừa mệt, vừa nóng. Sáng nay, cả hai đều xin nghỉ làm vì quá mệt mỏi và vì xe điện chưa được sạc đủ”, Linh kể.

Vietnamnet
#Mất điện #giữa đêm nóng đỉnh điểm #nắng nóng ở Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe