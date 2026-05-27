Mất điện giữa đợt nóng: Đây là những điều nhiều người thường quên chuẩn bị

HHTO - Giữa đợt nắng nóng cao điểm, mất điện là điều khiến nhiều người lo nhất. Đây là checklist giúp “vượt ải” những giờ nóng bức và bảo vệ thiết bị điện trong nhà.

Tóm tắt nhanh: · Trong đợt nắng nóng cao điểm, nên chuẩn bị sẵn sạc dự phòng, đá và các thiết bị tích điện trước khi mất điện xảy ra. · Hạn chế mở tủ lạnh khi mất điện để giữ thực phẩm an toàn lâu hơn. · Khi mất điện, nên ở phòng thấp, uống nhiều nước và tránh vận động vào giờ nóng nhất. · Sau khi có điện trở lại, không nên bật tất cả thiết bị cùng lúc. · Người dân nên chủ động theo dõi lịch cắt điện để sắp xếp sinh hoạt phù hợp.

Theo EVN, công suất và sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội đạt mức cao chưa từng có trong ngày 25/5.

Khi nhu cầu sử dụng điện tăng vọt trong đợt nắng nóng, việc mất điện đột ngột hoặc cắt điện luân phiên là khó tránh khỏi, nên tốt nhất là chuẩn bị sẵn “kịch bản ứng phó” cho những trường hợp này.

Nên chuẩn bị gì trước khi mất điện?



Sạc đầy các thiết bị khi đang có điện

Điện thoại, laptop, sạc dự phòng, quạt, đèn pin…, nên sạc hết, thay vì để đến lúc mất điện mới thấy cục sạc dự phòng chỉ còn 12%.

Làm đá trước

Lấy hết các khay, hộp có thể làm đá, đổ nước vào, cho vào ngăn đông. Đá bằng nước sạch thì để pha nước uống, đá bằng nước lã thì cho vào chậu để trước quạt. Đây là mẹo cũ nhưng hiệu quả: Quạt thổi qua chậu nước đá sẽ tạo cảm giác mát hơn đáng kể.

Kiểm tra thức ăn trong tủ lạnh

Nên ưu tiên dùng những thực phẩm dễ hỏng trước, như thịt sống, các sản phẩm sữa..., nếu biết hôm sau sẽ mất điện.



Kéo rèm, đóng cửa sổ hướng có Mặt Trời chiếu vào

Vào những ngày nắng nóng, hơi nóng bên ngoài dễ dàng tràn vào nhà. Vì vậy, nên đóng rèm dày ở hướng có Mặt Trời chiếu vào, tùy theo từng thời điểm trong ngày. Bằng cách đó, nhà sẽ mát hơn đáng kể.

Khi đang mất điện, nên làm gì?



Xuống tầng thấp hơn nếu được

Tầng cao, mái bê tông là nơi nóng nhất trong nhà lúc mất điện. Người trong nhà nên dồn về phòng tầng thấp hoặc phòng có ít ánh nắng chiếu vào.

Làm ướt những vị trí nhất định trên cơ thể

Dùng khăn thấm nước đặt lên gáy, cổ tay, cổ chân có thể giúp hạ thân nhiệt. Nếu có thể, nên tắm nước mát (mát nhẹ chứ không phải tắm nước lạnh đột ngột) cũng là cách giúp cơ thể mát hơn.

Uống thật nhiều nước

Khi nóng, cơ thể mất nước nhanh dù không vận động. Vì vậy, lời khuyên của các chuyên gia y tế luôn là đừng đợi khát mới uống. Nhưng nên tránh nước ngọt có ga, cà-phê, đồ uống có cồn vì chúng khiến cơ thể mất nước hơn.

Hạn chế vận động trong khung giờ 11h - 15h

Đây là giờ nắng nóng gay gắt nhất, rất nguy hiểm. Nếu không thực sự cần thiết thì không nên ra ngoài, không vận động nặng.

Hạn chế mở tủ lạnh

Tủ lạnh đóng kín thường có thể giữ lạnh (dưới 5oC) khoảng 4 giờ sau khi mất điện. Ngăn đông đầy có thể giữ nhiệt độ khoảng 48 giờ (hoặc 24 giờ nếu ngăn chỉ đầy một nửa), nếu không mở, theo FDA (Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ).

Vì vậy, “nguyên tắc vàng” để giữ thức ăn là hạn chế tối đa việc mở tủ lạnh, tủ đông.

Tìm “trạm mát” gần nhà

Hà Nội có rất nhiều lựa chọn: Siêu thị, quán cà phê, trung tâm thương mại…, đó là những nơi mà người dân có thể “trú tạm” trong lúc mất điện.

Khi điện vừa có lại, cần chú ý gì?



Không bật tất cả cùng lúc

Khi có điện trở lại, ai cũng bật điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, máy tính, nồi cơm… ngay lập tức. Nhưng đây là lúc nhu cầu dùng điện tăng mạnh, có thể gây quá tải. Vì vậy, nên bật từng thiết bị, cách nhau vài phút.

Đừng bật điều hòa khi phòng vẫn đang nóng hầm hập

Nếu bật điều hòa ngay khi phòng đang ở 38 - 40oC, máy sẽ phải chạy hết công suất, hoạt động nặng nề và tốn điện. Nếu ngoài trời thoáng hơn thì nên mở cửa 5 - 10 phút trước cho thoát bớt nhiệt rồi mới bật điều hòa.

Kiểm tra lại tủ lạnh

Nếu mất điện hơn 4 tiếng hoặc trong lúc mất điện mà tủ lạnh bị mở ra nhiều lần, thì nên kiểm tra kỹ thực phẩm trước khi dùng, đặc biệt là thịt, hải sản, sữa.