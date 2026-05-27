Hà Nội sắp giảm nhiệt, tháng 6 có đợt nắng nóng nào gay gắt như hiện tại?

Thục Hân

HHTO - Miền Bắc sắp có mưa dông giúp giảm nhiệt sau đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên tới 47 độ C. Tháng 6 vẫn có nắng nóng, liệu có đợt nào như hiện nay không?

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội hôm nay có nhiệt độ cảm nhận buổi chiều khoảng 47 độ C.

· Miền Bắc có thể bắt đầu có mưa dông từ đêm nay, Hà Nội có thể mưa trong ngày 28/5.

· Tháng 6 vẫn còn nắng nóng nhưng dự báo hiện tại cho thấy sẽ không gay gắt bằng đợt hiện tại.

Hà Nội sắp giảm nhiệt sau những ngày nóng gay gắt

Nắng nóng ở miền Bắc được dự báo sẽ dịu dần từ ngày mai, 28/5, sau nhiều ngày nóng bức đỉnh điểm. Tại Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời vào chiều nay, 27/5, có thể lên tới 47oC, khiến đến cả những chiếc điều hòa còn "mệt" nữa là con người.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên tới 47 độ C trong đợt nắng nóng gay gắt
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 27/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ đêm nay, ở miền Bắc có thể bắt đầu xuất hiện mưa dông rải rác. Tuy nhiên, mưa có thể không "đến" Hà Nội từ đêm nay mà có khả năng phải trong ngày mai.

Mưa dông dù chỉ tập trung vào chiều tối và đêm nhưng vẫn sẽ giúp nhiệt độ giảm. Chiều mai nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 42 - 43oC. Nắng nóng có thể vẫn còn nhưng cảm giác nóng rát sẽ bớt phần nào so với vài ngày nay.

Đợt nóng hiện tại thực sự rất dữ dội, khiến không ít người lo lắng về nắng nóng trong tháng 6 sắp tới, nhất là trong một năm mà dự báo El Nino sẽ phát triển mạnh.

Nhiệt độ ở Hà Nội giảm sau đợt nắng nóng kéo dài
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 28/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Tháng 6 vẫn còn nắng nóng nhưng có thể không cực đoan như đợt này

Dù nắng nóng sắp giảm, miền Bắc vẫn đang ở giai đoạn cao điểm mùa hè. Vì vậy, trong tháng 6 vẫn có các đợt nóng khác. Nhưng theo các mô hình dự báo hiện tại, ở Hà Nội, những đợt nắng nóng trong tháng 6 không đến mức căng thẳng như đợt hiện nay về mặt nhiệt độ.

Người dân cần lưu ý gì khi có mưa dông?

Sau nắng nóng gay gắt, mưa dông có thể mạnh, kèm nguy cơ sấm sét, mưa đá. Nếu có dông, người dân nên trú ngay, tránh đứng dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc kết cấu dễ rơi, đổ.

Thục Hân
