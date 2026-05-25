Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vì sao xuất hiện “vòng tròn đen” kỳ lạ trên bầu trời TP.HCM? Thực chất là gì?

Thục Hân

HHTO - Nhiều người đã rất bất ngờ khi thấy “vòng tròn đen” lơ lửng trên bầu trời TP.HCM. Vì sao có hiện tượng này và nó có là dấu hiệu gì không?

Tóm tắt nhanh:

· “Vòng tròn đen” trên trời thường là vòng khói (smoke ring).

· Nó thường hình thành từ khí hoặc khói bị đẩy ra đột ngột.

· Đây không phải hiện tượng siêu nhiên, cũng không báo hiệu gì về thời tiết.

· Thường thì nó có thể liên quan đến hoạt động công nghiệp hoặc sự cố.

Sáng nay, nhiều người tại TP.HCM chia sẻ video ghi lại hình ảnh một “vòng tròn đen” lơ lửng trên bầu trời. Nó có hình tròn gần như hoàn hảo và chuyển động chậm, khiến ai cũng tò mò, thậm chí liên tưởng đến những hiện tượng bí ẩn.

Đây là video:

Nguồn: Tôi là dân Thuận An, Hà Nội 24h.

“Vòng tròn đen” trên trời thực chất là gì?

Trên thế giới, hiện tượng này được gọi là “vòng khói” (smoke ring), thường được giải thích là tương tự như vòng khói mà người ta có thể thổi ra bằng miệng nhưng lớn hơn.

Theo trang AccuWeather, hầu hết các vòng khói này do con người tạo ra. Trong nhiều trường hợp, nó là do một vụ nổ gì đó hoặc do khói phun mạnh lên.

Khi khói được phun lên đột ngột, nó tạo thành hình tròn, rồi ngày càng trở nên mỏng hơn và tròn hơn.

Như vậy, "vòng tròn đen" không phải "cổng trời", hay đĩa bay, hay hiện tượng siêu nhiên như nhiều người viết trên mạng.

Vì sao “vòng tròn đen” xuất hiện?

“Vòng tròn đen” thường xuất hiện trong một số tình huống như khí hoặc khói được thải ra đột ngột từ nhà máy, ống khói; hoặc có một vụ nổ của thứ gì đó; hoặc do hoạt động của một số thiết bị công nghiệp.

Trong điều kiện trời ít gió, vòng tròn này có thể giữ nguyên hình dạng khá lâu và trôi chậm trên bầu trời, khiến nhiều người dễ nhận ra.

Hiện tượng vòng khói (smoke ring) hình thành trong không khí
Một vòng tròn đen từng xuất hiện ở Kansas (Mỹ). Ảnh: Frankie Camren.

Có phải hiện tượng hiếm hoặc nguy hiểm?

Hiện tượng này không phổ biến nhưng cũng không phải là hiếm trên thế giới. Đã từng có những trường hợp tương tự được ghi nhận gần các khu công nghiệp, hoặc sau các màn trình diễn pháo hoa hoặc các sự cố nổ.

Bản thân “vòng tròn” này không gây hại, nhưng nó có thể là dấu hiệu cho thấy đã có một nguồn phát khí hoặc sự cố nổ gì đó (có thể lớn hoặc nhỏ).

Và vì nó thường là do hoạt động của con người, nên nó cũng không báo hiệu gì về thời tiết cả.

ft1482.jpg
Thục Hân
#vòng tròn đen trên bầu trời #vòng khói trên trời #hiện tượng lạ trên bầu trời #hiện tượng lạ TP.HCM #vòng tròn khói là gì #hiện tượng thú vị

Xem thêm

Cùng chuyên mục