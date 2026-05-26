Hà Nội có thể đón gió Đông Bắc cuối tháng 5: Nhiệt độ sẽ giảm ra sao?

HHTO - Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội có thể đón gió Đông Bắc vào cuối tháng 5. Gió về hôm nào và nhiệt độ sẽ giảm ra sao?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội vẫn nắng nóng đỉnh điểm vào 26/5. · Từ đêm 27/5, ở miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông. · Gió Đông Bắc yếu có thể về đến Hà Nội trong ngày 30/5. · Hà Nội có khả năng đỡ nóng rõ rệt từ cuối tuần này.

Hà Nội có một ngày nóng đỉnh điểm nữa vào hôm nay, 26/5. Trời nóng ngày nóng đêm, chiều nay nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 46 - 47oC, nếu đo nhiệt độ mặt đường còn cao hơn nhiều.

Ngày mai, Hà Nội có thể giảm nhiệt rất nhẹ, nhẹ đến mức không cảm nhận được. Mà do nhiệt tích tụ từ ngày này qua ngày khác nên nhiệt độ cảm nhận chiều mai có thể vẫn ngang hoặc còn cao hơn hôm nay một chút.

Mưa dông có thể xuất hiện từ đêm 27/5

Từ khoảng đêm mai, 27/5, miền Bắc có thể bắt đầu có mưa dông. Hiện các mô hình chưa chắc chắn về khả năng mưa ở Hà Nội, nên có thể nói là… 50/50.

Từ 28/5, nhiệt độ ở Hà Nội giảm rõ hơn, nắng nóng dịu bớt nhưng chưa chắc hết hẳn. Dù sao cũng sẽ đỡ hơn mấy ngày hôm nay.

Dự báo của mô hình ICON về mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 28/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Gió Đông Bắc có thể về Hà Nội vào ngày nào?

Theo phần lớn các mô hình hiện tại, dự báo miền Bắc sẽ có gió Đông Bắc vào đêm 29/5 hoặc ngày 30/5. Và trong ngày 30/5 thì gió sẽ về đến Hà Nội.

Ở thời điểm này mà gọi đây là “không khí lạnh” thì cảm giác không đúng với thực tế, nhưng gió Đông Bắc về, dù rất yếu, vẫn giúp miền Bắc giảm nhiệt phần nào.

Tại Hà Nội, nếu vài ngày trước đó (28 - 29/5) vẫn duy trì nắng nóng, thì ngày 30/5 có thể hết nắng nóng, nhiệt độ cảm nhận có thể xuống dưới 40oC, cảm giác “nóng điên đảo” buổi đêm cũng giảm.

Dự báo nhiệt độ thực đo ở một số khu vực tại miền Bắc chiều ngày 30/5, khi có thể gió Đông Bắc đã về. Ảnh: Ventusky, GFS.

Còn trước mắt, ngày mai thời tiết vẫn rất nóng, rất khó chịu, người dân nên tránh ra ngoài vào những giờ nóng nhất (10 - 17h) nếu có thể, uống nước đều đặn trong ngày ngay cả khi không thấy khát.