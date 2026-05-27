Bộ trưởng Bộ Công an dự lễ ký kết hợp tác công nghệ an ninh tại Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và dự Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Nga tổ chức, ngày 26/5/2026, tại Thủ đô Mat-xcơ-va, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, an ninh và hạ tầng số giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng các đại biểu tham dự Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, chip bán dẫn, công nghệ lượng tử, an ninh mạng và hạ tầng số đang ngày càng gắn với nhu cầu phát triển, quản trị, bảo vệ dữ liệu và bảo đảm an ninh cho các hệ thống thông tin. Các bản ghi nhớ được ký kết lần này tạo cơ sở để các bên tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy những hướng hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh Quốc gia (NST GROUP) đã ký kết chuỗi thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn công nghệ của Liên bang Nga như Sistema, Aeromax và VisionLabs, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ lõi gồm viễn thông thế hệ mới, thiết bị bay không người lái (UAV), trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính. Các chương trình hợp tác hướng tới mục tiêu nghiên cứu, phát triển và từng bước nội địa hóa công nghệ, đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng vào các bài toán thực tiễn như giám sát an ninh, cứu hộ, quản trị đô thị thông minh và phát triển hạ tầng số tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, các bên cũng đặt định hướng phối hợp đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm triển khai và xây dựng nền tảng hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Đại diện NST GROUP, Sistema, Aeromax, Visionlabs ký kết MOU với sự chứng kiến từ Bộ trưởng Bộ Công an

Ở lĩnh vực an ninh mạng, NST GROUP, Tập đoàn Công nghệ G-Group và Kaspersky cũng ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên nhằm thúc đẩy phát triển các giải pháp bảo mật điểm cuối toàn diện cho thị trường Việt Nam. Nội dung hợp tác tập trung vào việc tiếp nhận, triển khai và tối ưu các công nghệ bảo mật hiện đại, hướng tới nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm và ứng phó với các nguy cơ tấn công mạng đối với hệ thống thông tin trọng yếu.

Ký kết giữa NST GROUP, G-Group và Kaspersky

Các bên đồng thời định hướng phối hợp nghiên cứu và tùy biến giải pháp theo yêu cầu kỹ thuật và đặc thù vận hành của khối cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và hạ tầng số trong nước. Việc kết hợp giữa kinh nghiệm công nghệ quốc tế và năng lực triển khai tại thị trường nội địa được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ dữ liệu, đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin trong bối cảnh các rủi ro an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Trung tướng Lê Xuân Minh bày tỏ kỳ vọng các bên sẽ tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những dự án và mô hình triển khai phù hợp với quy định pháp luật của mỗi quốc gia. Các hoạt động hợp tác và xúc tiến đầu tư công nghệ cũng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

