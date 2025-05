Nga đón đại diện hơn 100 quốc gia dự hội nghị an ninh toàn cầu

TPO - Hội nghị quốc tế lần thứ 13 của các đại diện cấp cao về vấn đề an ninh khai mạc tại thủ đô Mátxcơva (Liên bang Nga) ngày 27/5, với sự góp mặt của hơn 125 phái đoàn từ hơn 100 quốc gia.

Hơn 150 quốc gia đã được mời đến diễn đàn, bao gồm các nước từ Nam Bán cầu và Đông Bán cầu, Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG), Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO), Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Các nhà lãnh đạo của hơn 20 tổ chức quốc tế cũng nhận được lời mời.

Đây là diễn đàn an ninh thường niên, được Hội đồng An ninh Nga tổ chức từ năm 2010. Sự kiện năm nay do Thư ký Hội đồng an ninh Nga Sergey Shoigu chủ trì.

Hơn 125 phái đoàn từ hơn 100 quốc gia đã xác nhận tham gia.

Trong khuôn khổ hội nghị, lần đầu tiên một hội thảo khoa học về các vấn đề an ninh toàn cầu sẽ được tổ chức với sự tham gia dự kiến của đại diện từ hơn 100 quốc gia.

Hội nghị là diễn đàn quốc tế quan trọng để trao đổi quan điểm về tất cả các vấn đề liên quan đến an ninh toàn cầu, cũng như những cơ chế nhằm tăng cường hợp tác giữa các quốc gia đối tác để đối phó với khủng bố quốc tế, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, cũng như các thách thức và mối đe dọa mới.

Minh Hạnh