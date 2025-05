Phái đoàn từ hơn 100 quốc gia đến Nga dự hội nghị an ninh toàn cầu

TPO - Hơn 125 phái đoàn từ hơn 100 quốc gia trên khắp Nam và Đông Bán cầu, cùng với đại diện từ 14 tổ chức quốc tế, sẽ tham dự diễn đàn thường niên của Nga về an ninh toàn cầu, Hội đồng An ninh Nga cho biết.

Diễn đàn quốc tế lần thứ 13 của các đại diện cấp cao về các vấn đề an ninh sẽ diễn ra tại Mátxcơva từ ngày 27 đến ngày 29/5, do Thư ký Hội đồng An ninh Sergey Shoigu chủ trì.

Diễn đàn sẽ bao gồm những cuộc thảo luận không chính thức của phái đoàn từ các nước thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) và Cộng đồng các Quốc gia độc lập (CIS).

Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác quốc tế và định hình "một kiến trúc công bằng, toàn diện hơn về an ninh bình đẳng, không thể chia cắt".

Một hội thảo về an ninh toàn cầu dựa trên khoa học xã hội sẽ được tổ chức lần đầu tiên bên lề sự kiện, do ban cố vấn chuyên gia của Hội đồng An ninh chủ trì.

"Quá trình xây dựng các chính sách đối ngoại quan trọng về an ninh quốc tế và chủ quyền quốc gia phải dựa trên các khái niệm, cách tiếp cận, kịch bản và dự báo khoa học hợp lý", hội đồng cho biết trong một tuyên bố.

Nga đã tổ chức cuộc họp thường niên này kể từ năm 2010 như một nền tảng để trao đổi quan điểm về an ninh toàn cầu, hợp tác quốc tế và các nỗ lực chung nhằm chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và các mối đe dọa mới nổi.

Minh Hạnh