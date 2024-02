THẾ GIỚI 24H: Bế mạc Hội nghị An ninh Munich 2024

TPO - Sau 3 ngày hội nghị với hơn 200 sự kiện lớn nhỏ, hơn 900 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, hơn 100 bộ trưởng cũng như đại diện của các tổ chức tư vấn, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp, Hội nghị An ninh Munich (MSC) 2024 đã bế mạc vào ngày 18/2.

“Cùng thua” (Lose-Lose) là chủ đề của MSC 2024 và cũng là tiêu đề của Báo cáo an ninh thường niên 2024 của MSC, trong đó, các tác giả quan ngại do căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng, nhiều chính phủ không còn tập trung vào lợi ích của hợp tác toàn cầu. Thay vào đó, theo quan điểm của nhóm tác giả, nhiều quốc gia ngày càng lo ngại được hưởng lợi ít hơn từ hợp tác quốc tế so với các nước khác. Xu hướng này có thể ảnh hưởng đến hợp tác và làm suy yếu trật tự quốc tế hiện tại.

Mỹ lần đầu tiên phát hiện phương tiện tự hành dưới nước của Houthi. Trong lúc thực hiện đợt tấn công mới, lực lượng Mỹ lần đầu tiên phát hiện phương tiện tự hành dưới nước (UUV) của phong trào Houthi (Yemen). Theo Sputnik, hôm 17/2, Mỹ tiến hành đợt tấn công mới trên biển Đỏ nhằm vào phong trào Houthi ở Yemen. Tổng cộng 5 cuộc tấn công đã được Mỹ phát động, 3 trong số đó nhằm vào tên lửa chống hạm của Houthi, một nhằm vào tàu không người lái trên mặt nước và một nhằm vào UUV.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói Hamas đã mất tinh thần chiến đấu. Phát biểu trước các chỉ huy quân đội ngày 18/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết, 200 chiến binh Hamas đã đầu hàng tại tại bệnh viện Nasser thuộc Khan Younis và hàng chục chiến binh khác cũng đã đầu hàng tại bệnh viện Amal. Điều này cho thấy Hamas đã mất hết nhuệ khí chiến đấu. Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ban lãnh đạo Hamas ở Gaza dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Yehya al-Sinwar đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Hiện Hamas chỉ điều hành lực lượng vũ trang ở trung tâm dải Gaza và ở Rafah, thị trấn biên giới phía Nam với Ai Cập.

Hàng triệu người Mexico tuần hành trước thềm tổng tuyển cử. Ngày 18/2, hàng triệu người đã xuống đường tuần hành tại hơn 100 thành phố lớn tại Mexico nhằm kêu gọi chính quyền tiếp tục củng cố nền dân chủ cũng như đảm bảo rằng cuộc tổng tuyển cử quốc gia vào tháng 6 tới sẽ được tiến hành một cách công bằng và minh bạch. Riêng tại thủ đô Mexico City, ít nhất 1 triệu người đã tập trung tại quảng trường trung tâm thành phố, yêu cầu nhà chức trách tôn trọng tính độc lập trong hoạt động của Viện bầu cử quốc gia (INE), không để các tổ chức tội phạm can thiệp vào kết quả bỏ phiếu và tạo điều kiện cho các cơ quan truyền thông hoạt động trong suốt quá trình bầu cử.

Liên minh châu Âu thiếu kinh phí sản xuất đạn dược cung cấp cho Ukraine. Liên minh châu Âu có đủ năng lực sản xuất đạn dược để cung cấp cho Ukraine nhưng khối này đang thiếu kinh phí. Bên lề Hội nghị An ninh Munich, người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell hôm 18/2 cho biết: "Các loại đạn súng cổ điển là thứ rất quan trọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói về điều đó. Và EU phải làm nhiều hơn và nhanh hơn về vấn đề này. Không phải vì EU thiếu năng lực mà vì EU thiếu kinh phí".

Tàu chở hàng bị tấn công ở Eo biển Bab al-Mandab. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh ngày 18/2 cho biết một tàu chở hàng treo cờ Belize, đăng ký tại Anh và do Liban vận hành, đã thông báo về việc bị tấn công ở Eo biển Bab al-Mandab. Theo Ambrey, con tàu đang di chuyển về phía Bắc trong hành trình từ cảng Khor Fakkan ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến Varna (Bulgaria) thì vụ tấn công xảy ra. Ghi nhận của hãng này nêu rõ: “Con tàu chở một phần hàng hóa đã di chuyển chậm lại trong thời gian ngắn từ 10 xuống còn 6 hải lý/h và đi chệch hướng, đồng thời liên lạc với Hải quân Djibouti trước khi quay trở lại lộ trình với tốc độ như trước đó”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khai mạc cuộc họp cấp cao về Afghanistan tại Doha. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết một cuộc họp kéo dài 2 ngày với sự tham dự của các đại diện đặc biệt của nhiều quốc gia do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres chủ trì về Afganistan đã khai mạc tại Qatar hôm qua (18/2). Chính quyền Taliban ở Kabul đã từ chối tham gia cuộc họp với lý do các điều kiện chưa được đáp ứng. Taliban muốn được công nhận "là đại diện chính thức duy nhất của Afghanistan" và muốn tổ chức đàm phán với Liên Hợp Quốc về "tất cả các vấn đề ở cấp độ cao". Dự kiến đại diện phụ nữ và các tổ chức xã hội ở Afghanistan cũng tham dự cuộc họp. Các nhóm nhân quyền kêu gọi Liên Hợp Quốc đảm bảo quyền của phụ nữ là trọng tâm trong tất cả các cuộc thảo luận.

Israel từ chối công nhận nhà nước Palestine độc lập. Chính phủ Israel ngày hôm qua (18/2) đã thông qua một tuyên bố với nội dung phản đối các “mệnh lệnh quốc tế” về thúc đẩy thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Tuyên bố của chính phủ Israel nêu rõ nước này cực lực phản đối các quyết định quốc tế đơn phương liên quan đến giải pháp lâu dài giữa Israel và Palestine. Theo đó, bất kỳ giải pháp nào được tiến tới cũng phải là kết quả của quá trình đàm phán song phương giữa Israel và Palestine, chứ không phải từ các mệnh lệnh quốc tế.

Mỹ mở 5 cuộc không kích mới vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen. Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ tại khu vực Trung Đông (CENTCOM) hôm qua (18/2) cho biết quân đội nước này đã mở 5 cuộc không kích mới vào các mục tiêu của nhóm Al Houthi tại Yemen. Trong các mục tiêu bị oanh tạc có một tàu ngầm và hai xuồng không người lái, cùng 3 tên lửa hành trình tại các khu vực do nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn kiểm soát ở Yemen. CENTCOM khẳng định các mục tiêu bị không kích vì tạo ra mối đe dọa rõ ràng đối với các chiến hạm Mỹ cùng các tàu thương mại quốc tế trên Biển Đỏ.