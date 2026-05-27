Phó Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển thị trường trong nước

TPO - Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược phát triển thị trường trong nước với tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Mở rộng tín dụng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa có cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan về nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường trong nước.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, thị trường trong nước tiếp tục tăng trưởng ổn định thời gian qua. Theo cơ cấu ngành hàng, bán lẻ hàng hóa chiếm khoảng 76%, dịch vụ chiếm khoảng 23-24%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 11,15% so với cùng kỳ, song vẫn thấp hơn mục tiêu 14-15% giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng cho hay, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung hiện đại hóa mạng lưới bán lẻ, đa dạng hóa mô hình phân phối; chuyển đổi số, nâng cấp chợ truyền thống theo mô hình chợ thông minh; phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử toàn diện, lành mạnh; thúc đẩy kinh tế ban đêm, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh…

Tại cuộc họp, các đại biểu kiến nghị triển khai đồng bộ các chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; mở rộng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực.

Cho vay để kích thích tiêu dùng

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, thị trường trong nước là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế và là điểm tựa của nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế: Hệ thống phân phối còn phân mảnh; hàng hóa trong nước có chất lượng, giá cả phù hợp nhưng vẫn yếu thế trước các thương hiệu, nhà phân phối nước ngoài…

Từ thực tế đó đặt ra yêu cầu phải xem xét các yếu tố về chi phí sản xuất, mẫu mã, bao bì, chi phí logistics và khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam ngay trên "sân nhà". Ngoài ra, công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử cũng đối mặt nhiều thách thức khi tình trạng hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại có xu hướng gia tăng.

Phó Thủ tướng nêu rõ, việc phát triển thị trường trong nước cần được triển khai một cách tổng thể, bao gồm cả giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Ông đề nghị Bộ Công Thương hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển thị trường trong nước theo hướng hiện đại, minh bạch, thích ứng với kinh tế số và mô hình kinh tế tuần hoàn mới.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược phát triển thị trường trong nước trong giai đoạn mới với tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp triển khai các giải pháp tài khóa, chính sách tiền tệ phù hợp nhằm hỗ trợ sức mua của người dân, thúc đẩy tiêu dùng hợp lý, lành mạnh; quan tâm tín dụng tiêu dùng và tín dụng cho các ngành sản xuất.

Ngân hàng Nhà nước được giao vai trò quan trọng trong việc kích thích tiêu dùng thông qua cho vay tiêu dùng, thanh toán không dùng tiền mặt và các chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn và mở rộng chi tiêu.