Tăng trưởng 2 con số: Không thể tiếp tục dựa vào vốn, lao động giá rẻ

TPO - Theo các chuyên gia, doanh nghiệp, mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số là tham vọng nhưng cần thiết để Việt Nam bứt phá. Tuy nhiên, để tăng trưởng bền vững, nền kinh tế không thể tiếp tục dựa vào vốn và lao động giá rẻ.

Bài toán 38,5 triệu tỷ đồng

Tại Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững” do Báo Dân trí tổ chức chiều 27/5, TS. Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam - nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam cần đi cùng chất lượng tăng trưởng và tính bền vững.

Ông Bình cho rằng, Việt Nam hiện vẫn dựa vào ba động lực tăng trưởng chính gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, cả ba động lực này đều đang chịu tác động ngày càng lớn từ các tiêu chuẩn ESG.

Giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội của Việt Nam lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương 1.500 tỷ USD. Trong đó, khu vực tư nhân phải đóng góp khoảng 80%.

Để đáp ứng nhu cầu này, theo ông Bình, thị trường vốn và tín dụng xanh sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên hiện nay, quy mô trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững tại Việt Nam mới đạt khoảng 33.500 tỷ đồng, chiếm chưa tới 2,2% tổng dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Theo ông Bình, dư địa phát triển của thị trường tài chính xanh tại Việt Nam còn rất lớn. Nhiều quỹ đầu tư quốc tế hiện cũng đang ưu tiên các doanh nghiệp có thực hành ESG tốt. Ông dẫn ví dụ VinaCapital dành khoảng 66% danh mục đầu tư cho các doanh nghiệp có điểm ESG cao; Dragon Capital tập trung vào các doanh nghiệp phát triển bền vững; Dynam Capital chỉ giải ngân cho khoảng 25 doanh nghiệp niêm yết có cam kết ESG minh bạch nhất.

Ở lĩnh vực tín dụng xanh, dư nợ hiện đạt khoảng 780.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,19% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Ông Bình cũng nêu, ESG đang trở thành tiêu chí bắt buộc trong thu hút FDI thế hệ mới. Các tập đoàn lớn như Apple, Lego hay Nestlé đều đặt yêu cầu cao về năng lượng tái tạo, phát thải carbon và chuỗi cung ứng xanh khi lựa chọn địa điểm đầu tư.

Yếu tố nào quyết định tăng trưởng 2 con số?

TS. Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì Tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup - nhận định, mục tiêu tăng trưởng 2 con số là thách thức và tham vọng. Tuy nhiên, đó cũng là áp lực tích cực để Việt Nam có thể chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

TS Lê Thái Hà cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang làm tốt hơn dự báo của các tổ chức quốc tế.

Bà Hà dẫn số liệu cho thấy, trong quý I năm nay GDP Việt Nam tăng trưởng ở mức 7,83%. Đây là mức cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này minh chứng nền kinh tế Việt Nam có sức chống chịu khá tốt với các tác động từ bên ngoài.

Trong khi đó, dự báo của các tổ chức quốc tế tỏ ra thận trọng hơn. Gần đây, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay ở mức 6,8% do lo ngại với những tác động của địa chính trị toàn cầu, lạm phát hay chi phí năng lượng. “Trên thực tế, nền kinh tế Việt Nam đang làm tốt hơn những dự báo của các tổ chức quốc tế”, bà Hà nêu quan điểm.

Để đạt được mức tăng trưởng GDP 2 con số, tức từ 10% trở lên, theo TS. Lê Thái Hà, Việt Nam cần thay đổi mô hình tăng trưởng. Điều này có nghĩa không còn dựa vào vốn, lao động... mà dựa vào các yếu tố mới như năng suất, khoa học công nghệ, kinh tế xanh, chuyển đổi xanh.

