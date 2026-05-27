'Cỗ máy tạo hit' Nguyễn Văn Chung có màn 'debut' điện ảnh duyên dáng bên 'dàn sao' đình đám

Ốc mượn hồn do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cầm trịch. Phim có sự góp mặt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Theo chia sẻ từ đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, quyết định mời Nguyễn Văn Chung tham gia dự án là một sự tính toán kỹ lưỡng. Sự "lột xác" và nét duyên diễn xuất của nam nhạc sĩ là một điểm nhấn cực kỳ thú vị, mang đến luồng gió mới mẻ cho câu chuyện đầy tính drama này.

Nói về "tân binh" đặc biệt này, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ không giấu được sự bất ngờ trước khả năng thích nghi của nam nhạc sĩ: "Dù là lần đầu chạm ngõ điện ảnh, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến tôi hoàn toàn yên tâm bởi thái độ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Anh ấy có khả năng quan sát và bắt nhịp với ống kính rất nhanh. Đôi khi chỉ qua một vài lời gợi ý nhỏ, anh ấy đã có thể lột tả đúng tinh thần nhân vật mà tôi mong muốn".

Về phần mình, "nhạc sĩ quốc dân" cũng không giấu được sự hào hứng với lần chạm ngõ điện ảnh đầy mới mẻ này: "Đây thật sự là một trải nghiệm vô cùng thú vị và đặc biệt đối với bản thân tôi. Rất cảm ơn đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và ê kíp đã tin tưởng và giao phó vai diễn này. Hy vọng rằng khán giả sẽ yêu thích sự lột xác mới mẻ này".

Đảm nhận vị trí trung tâm của phim, Quốc Trường tái xuất màn ảnh rộng với một giao diện hoàn toàn mới lạ. Không còn là chàng lãng tử hào hoa, anh mang đến một hình ảnh sắc lạnh, điềm tĩnh nhưng chứa đựng sức hút nam tính và khao khát kiểm soát đầy bí ẩn.

Đối trọng với anh là Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy. Cô đang nhận được vô số lời khen ngợi về nỗ lực bứt phá sau Bộ tứ báo thủ. Bằng lối diễn xuất tự nhiên và dạt dào cảm xúc, Tiểu Vy lột tả xuất sắc sự bí ẩn, lôi cuốn của một cô gái mang nhiều tâm sự đằng sau vẻ ngoài mong manh. Màn kết hợp của bộ đôi trai tài gái sắc này mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Còn Lương Gia Huy của phim Mưa đỏ có vai diễn mang tính cách độc đáo, là một hình ảnh trái ngược so với bản thân anh trước giờ. Quán quân chương trình Ngôi sao chốt đơn Yên Đan mang đến một nguồn năng lượng bí ẩn, sẵn sàng tạo nên những "cú twist" bùng nổ. Nữ diễn viên Anh Phạm từng ghi điểm tuyệt đối trong phim Mai và Thám tử Kiên. Với dự án này, cô là một ẩn số khiến người xem tò mò.