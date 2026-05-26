Chủ nhân bản hit 'Bồng bềnh bồng bềnh' Vy Vy hát nhạc thiếu nhi để chữa lành cho người lớn

Vy Vy là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ hoạt động trong cộng đồng indie/pop Việt Nam. Năm 2024, cô phát hành album đầu tay Buộc vào cơn gió do chính cô sáng tác. Trước đó, ca khúc Bồng bềnh bồng bềnh cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực và trở thành "bản hit" một thời gian dài.

EP gồm 5 ca khúc quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam: Em là hoa hồng nhỏ, Đi học, Cánh đồng tuổi thơ, Niềm vui của em và Mái trường mến yêu. Thay vì lựa chọn cách tiếp cận đương thời, Vy Vy giữ lại tinh thần nguyên bản của các sáng tác quen thuộc, đồng thời bổ sung màu sắc acoustic nhẹ nhàng cùng phần hòa âm được tiết chế.

Theo Vy Vy, EP ra đời từ chính từ tình cảm và sự ủng hộ của khán giả dành cho những video cover ngắn được cô đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội trước đó. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn được nghe phiên bản hoàn chỉnh với chất lượng âm thanh chỉn chu hơn. Điều đó trở thành động lực để nữ ca sĩ thực hiện dự án lần này.

“Vy không có mục tiêu gì to tát cho EP này. Chỉ là mình quá yêu thích những tác phẩm này và khán giả cũng thích những video mình cover, nên Vy muốn làm một EP để làm kỷ niệm cũng như để tri ân khán giả”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Điểm khác biệt của dự án này nằm ở cách Vy Vy tiếp cận dòng nhạc thiếu nhi bằng góc nhìn dành cho người trưởng thành. Theo nữ ca sĩ, đây không đơn thuần là dự án dành riêng cho trẻ em, mà còn là “tấm vé” đưa người lớn trở lại với ký ức tuổi thơ.

Vì vậy, EP không mang màu sắc vui tươi thường thấy của nhạc thiếu nhi, mà thiên về cảm giác hoài niệm, nhẹ nhàng. Các bản phối được phát triển theo hướng tối giản, tập trung vào giọng hát và cảm xúc thay vì xử lý cầu kỳ về kỹ thuật.

Vy Vy cho biết, cô không đặt nặng áp lực phải chinh phục mọi nhóm khán giả khi thực hiện dự án. Nữ ca sĩ lựa chọn giữ đúng màu sắc âm nhạc cá nhân đã theo đuổi trước đó, đồng thời tin rằng khán giả có cùng cảm xúc và sở thích sẽ tự tìm thấy sự kết nối với EP.

“Vy cứ là chính mình thôi, hát theo kiểu của mình vẫn hát trước giờ, phối theo kiểu mộc mạc, đơn giản mà mình thích và mình nghĩ là hợp. Không có một công thức chung nào để có thể chinh phục 100% khán giả cả”, cô chia sẻ thêm.