Dàn nghệ sĩ đình đám nhà SpaceSpeakers hé lộ siêu dự án đặc biệt

Trải qua hành trình 15 năm với những dấu ấn mang tính bước ngoặt, các nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers đã vươn mình trở thành biểu tượng của dòng nhạc rap và hip hop tại Việt Nam. Điểm tựa vững chắc nhất cho vị thế ấy chính là "brotherhood" - tinh thần anh em bền chặt, gắn kết các thế hệ nghệ sĩ dưới cùng một mái nhà.

Đến với OFF SPACE, khái niệm "spotlight" sẽ được định nghĩa lại. Ánh sáng không chỉ hướng về các nghệ sĩ, mà mỗi khán giả có mặt đều được tôn vinh như một mảnh ghép tạo nên SS Label. Đây là không gian xóa nhòa mọi khoảng cách, là dịp để tất cả cùng ngồi lại và nhìn về chặng đường rực rỡ đã qua.

Đáng chú ý, dòng chia sẻ gây chú ý trong bài đăng công bố: "Cũng giống như mọi buổi họp quan trọng nhất của chúng tôi, những điều bất ngờ và đặc biệt nhất sẽ luôn được giữ lại ở phút cuối cùng".

Theo thông lệ, mỗi sự kiện fan meeting của SS Label luôn là nơi hé lộ những thông tin hoặc siêu dự án vô cùng đặc biệt. Do đó, người hâm mộ đang vô cùng ngóng chờ "cú twist" sẽ xuất hiện tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào ngày 13/6, tại nhà hát Hoà Bình, TP. HCM.

Sức nóng của fan meeting lần này còn được cộng hưởng từ thành công vang dội của các sự kiện trước đó. Khán giả hẳn vẫn chưa quên tiếng vang từ chuỗi fan meeting PROMise và PROMise to my KINGDOM của SOOBIN từng "càn quét" hai miền Nam - Bắc, hay gần đây nhất là sức nóng từ RHYMeeting của Rhymastic trong năm 2025.