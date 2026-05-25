ZEROBASEONE làm nên kỳ tích cho thế hệ K-pop thứ năm

Tuệ Nghi

SVO - ZEROBASEONE trở thành nhóm nhạc K-pop thế hệ thứ năm đầu tiên vượt mốc 10 triệu album bán ra.

Nhóm nhạc nam K-pop, ZEROBASEONE đã vượt mốc 10 triệu album bán ra dựa trên dữ liệu của Hanteo Chart, trở thành nhóm nhạc K-pop thế hệ thứ năm đầu tiên đạt được cột mốc này.

ZEROBASEONE lần đầu tiên làm nên lịch sử với album đầu tay YOUTH IN THE SHADE, trở thành album đầu tay đầu tiên của một nhóm nhạc K-pop đạt được cột mốc hai triệu bản bán ra. Sau đó, họ tiếp tục gặt hái thành công với mini album thứ hai, MELTING POINT, giúp họ đạt được cột mốc hai triệu bản bán ra liên tiếp.

ZEROBASEONE tiếp tục chuỗi thành công vang dội với các album bán được hàng triệu bản, bao gồm You had me at HELLO, CINEMA PARADISE, BLUE PARADISE và album đầy đủ đầu tiên NEVER SAY NEVER. Với việc phát hành mini album thứ sáu, ASCEND-, nhóm chính thức vượt mốc 10 triệu album bán ra, kéo dài kỷ lục sáu album liên tiếp bán được hàng triệu bản kể từ khi ra mắt.

Phát hành vào ngày 18/5, ASCEND- đã đứng đầu bảng xếp hạng album vật lý hàng ngày của Hanteo Chart ngay trong ngày đầu tiên. Album này cũng đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng mini-album kỹ thuật số của QQ Music tại Trung Quốc. Trong khi đó, ca khúc chủ đề TOP 5 đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Viral Chart của Spotify Nhật Bản. Video âm nhạc của bài hát đã vượt qua 40 triệu lượt xem trong thời gian nhanh nhất từ ​​trước đến nay của nhóm và đứng thứ hai toàn cầu về lượt xem video âm nhạc trong 24 giờ sau khi phát hành.

ASCEND- thể hiện bản sắc và định hướng âm nhạc của nhóm khi họ bắt đầu một chương mới. Ca khúc chủ đề TOP 5 tái hiện lại dòng nhạc dance-pop thập niên 2000 với một phong cách hiện đại, pha trộn giữa âm hưởng R&B đương đại với nhịp điệu hip-hop.

