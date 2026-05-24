Cảnh quay không lời thoại của Dương Mịch 19 tuổi được tiết lộ trước thềm công bố đề cử giải 'Magnolia' lần thứ 31

Năm 19 tuổi, Dương Mịch nổi lên với vai diễn Quách Tương trong Thần Điêu đại hiệp, vẻ đẹp thanh tú và sống động của cô để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Những thước phim hậu trường thời đó thường cho thấy cô lặng lẽ luyện tập lời thoại ở một góc, một sự tận tâm báo trước sự chuyển mình trong sự nghiệp sau này của cô.

Trong thời gian phát sóng bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3 năm 2008, những chi tiết thú vị được lan truyền trên phim trường: Để phù hợp hơn với nhân vật Tuyết Kiến, Dương Mịch đã chủ động yêu cầu thêm các cảnh hành động. Một cảnh cô chạy dưới mưa đã được quay đến bảy lần, và dù ướt sũng, cô vẫn nhất quyết sử dụng giọng nói của chính mình để thoại. Sự tận tâm này đã gây ấn tượng với đạo diễn Lý Quốc Lập, người đã nhận xét: "Có một ánh sáng trong mắt cô gái trẻ này".

Dương Mịch, trong giai đoạn chuyển mình, đã thể hiện sự quyết tâm đáng nể. Khi thành lập công ty riêng vào năm 2014, cô đã đích thân tham gia vào việc lên kế hoạch dự án. Trong giai đoạn chuẩn bị cho bộ phim cổ trang Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, cô đã thức dậy lúc 4 giờ sáng trong ba tháng liên tiếp để nghiên cứu nhân vật. Các thành viên đoàn làm phim tiết lộ rằng, cuốn sổ tay của cô chứa đầy tiểu sử nhân vật, thậm chí còn ghi chú tỉ ​​mỉ những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của Bạch Khiếu khi cô bị mất trí nhớ.

Sự tương phản giữa hình ảnh trên màn ảnh và ngoài đời của cô cũng rất rõ nét. Tại một sự kiện từ thiện ở hậu trường, các nhân viên phát hiện ra rằng cô ấy đã bí mật đóng gói lại các sản phẩm chăm sóc da từ một thương hiệu mà cô ấy làm đại sứ thành các mẫu thử và tặng chúng cho một trợ lý mới trong nhóm stylist của mình. Chi tiết này tạo nên sự tương phản thú vị với hình ảnh "CEO quyền lực" của cô ấy trong phim, khẳng định ấn tượng của công chúng rằng cô ấy "mạnh mẽ trên màn ảnh nhưng ấm áp và dịu dàng ngoài đời".

Những năm gần đây, sự hài hước của Dương Mịch trên các chương trình giải trí cũng gây sự chú ý. Trong một tiết mục trò chơi, cô cố tình để đồng đội thắng, và khi được hỏi, cô nháy mắt và nói: "Tôi sử dụng hết tinh thần cạnh tranh của mình trên phim trường". Phong thái thoải mái này cho phép khán giả thấy được khía cạnh tươi trẻ của một 'ngôi sao' hàng đầu sau khi rũ bỏ hình tượng hào nhoáng. Từ một tân binh mới nổi đến một biểu tượng của ngành giải trí, Dương Mịch đã hoàn thành một sự chuyển mình ngoạn mục trong 20 năm. Cô từng thẳng thắn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Mỗi giai đoạn đều có những thử thách riêng, và giờ tôi tận hưởng quá trình này nhiều hơn". Khi ánh đèn sân khấu hướng về thế hệ diễn viên mới, người đại diện cho thế hệ diễn viên sau năm 1985 này vẫn tiếp tục tỏa sáng với vẻ rực rỡ độc đáo, để tác phẩm của mình tự nói lên tất cả.