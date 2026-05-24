Sở hữu thần đồng vũ đạo bảo sao MV sôi động 'ENERGY' của UNCHILD lại 'phủ sóng'

SVO - UNCHILD đã phát hành MV đặc biệt cho bài hát 'ENERGY' vào ngày 24/5, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn cận cảnh hơn về vẻ quyến rũ tươi trẻ và đầy sức sống của nhóm.

Trong MV mới phát hành, các thành viên dành thời gian bên nhau trong bối cảnh trường học, tự do thực hiện vũ đạo và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Sự ăn ý tự nhiên và màn trình diễn tràn đầy năng lượng của họ đã nắm bắt được tinh thần sống động của bài hát đồng thời thể hiện màu sắc độc đáo và bầu không khí tươi mới của nhóm.

Trước đó, UNCHILD đã gặp gỡ người hâm mộ thông qua buổi showcase ra mắt thành công được tổ chức vào ngày 21/4, tại Blue Square Woori WON Banking Hall, ở Hannam-dong, Seoul. Sự kiện này nhằm kỷ niệm việc phát hành album single đầu tay We Are UNCHILD và đánh dấu sự khởi đầu các hoạt động chính thức của nhóm. We Are UNCHILD thể hiện bản sắc của nhóm như những "kẻ phá vỡ quy tắc". Ngay cả trước khi ra mắt chính thức, UNCHILD đã tạo ra tác động mạnh mẽ đến người hâm mộ toàn cầu thông qua nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm các buổi biểu diễn theo phong cách triển lãm, cửa hàng pop-up đầu tiên và bữa tiệc chia tay. Với việc phát hành MV đặc biệt ENERGY lần này, UNCHILD tiếp tục thu hút sự chú ý với concept mới mẻ và nguồn năng lượng tràn đầy sức sống.