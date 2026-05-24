Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bí quyết giữ gìn tuổi trẻ của một Đàm Tùng Vận U40

Thuý Phương

SVO - Bí quyết giữ gìn tuổi trẻ của nữ diễn viên 35 tuổi, Đàm Tùng Vận đã được hé lộ. Khuôn mặt tròn trịa và má lúm đồng tiền chính là chìa khóa. Cư dân mạng chỉ biết thốt: 'Cô ấy thật đáng kinh ngạc!'.

Gần đây, nữ diễn viên 35 tuổi Đàm Tùng Vận một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt sáng cùng với biểu cảm khiến người ta khó tin rằng, cô đã bước vào tuổi trung niên. Từ phim cổ trang đến phim hiện đại, Đàm Tùng Vận luôn giữ được vẻ trẻ trung rạng rỡ, làn da mềm mại và tươi sáng, như thể thời gian đã ngừng lại đối với nữ diễn viên này.

Nhiều khán giả tò mò về bí quyết giúp cô duy trì được sức sống trẻ trung như vậy trong ngành giải trí, nơi mà "tuổi trẻ là tối quan trọng". Về chăm sóc da, bí quyết của Đàm Tùng Vận nằm ở khả năng phục hồi nhẹ nhàng và làm sáng da nhanh chóng. Mặc dù thường xuyên làm việc muộn đến đêm khuya để quay phim, cô vẫn duy trì được tình trạng da tối ưu bằng cách sử dụng các sản phẩm kết hợp dưỡng ẩm, phục hồi và làm sáng da. Hằng ngày, sau khi rửa mặt, cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ tinh chất làm tươi mát da, tập trung vào vùng chữ T. Sau khi thức khuya, cô sử dụng mặt nạ toàn mặt trong 5 phút để nhanh chóng làm giảm tình trạng da xỉn màu và khô ráp. Cô ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống nắng nghiêm ngặt vào ban ngày, giảm thiểu thức khuya và duy trì chế độ ăn uống nhẹ nhàng. Những chi tiết này giúp duy trì tình trạng da ổn định.

Về thời trang, Đàm Tùng Vận khéo léo tận dụng khuôn mặt tròn của mình để tạo nên vẻ ngoài trẻ trung. Chiếc váy trắng hở vai kết hợp với kiểu tóc đuôi ngựa cao đã trở thành sự kết hợp kinh điển của cô. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết và tươi mới, thiết kế hở vai giúp tôn lên đường nét bờ vai và cổ, tạo nên vẻ ngoài gợi nhớ đến nữ chính trong phim thần tượng học đường. Khi cười, má cô hơi phồng lên, lúm đồng tiền hiện ra rồi biến mất. Kết hợp với kiểu tóc đơn giản và gọn gàng, mái tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng chuyển động, toát lên vẻ duyên dáng tự nhiên và tươi tắn. Vẻ trẻ trung tỏa ra từ bên trong này quyến rũ hơn bất kỳ nỗ lực nào để trông trẻ hơn.

dam-tung-van.jpg

Tính cách của Đàm Tùng Vận cũng chính là một bí quyết giữ gìn tuổi trẻ. Dù trong bất cứ dịp nào, cô ấy luôn chào đón khán giả bằng nụ cười rạng rỡ đặc trưng của các cô gái Tứ Xuyên, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm khi nói chuyện, tỏa ra sức hút quyến rũ khó cưỡng. Cư dân mạng bình luận: "Xem cô ấy trả lời phỏng vấn, cảm giác như cô ấy sẽ mãi là cô gái nhà bên chưa hề trưởng thành". Sự hồn nhiên từ bên trong đến bên ngoài này giúp cô ấy luôn rạng rỡ. Cô từng chia sẻ rằng giữ gìn tâm trạng tốt là chìa khóa chống lão hóa, và ngay cả với lịch trình làm việc bận rộn, cô vẫn luôn dành thời gian gặp gỡ bạn bè cũng như tận hưởng những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống.

Tóm lại, bí quyết giữ gìn tuổi trẻ của Đàm Tùng Vận chính là sự kết hợp giữa vẻ đẹp bên trong và bên ngoài. Chế độ chăm sóc da khoa học, lựa chọn trang phục phù hợp và thái độ tích cực, lạc quan đều góp phần tạo nên vẻ ngoài trẻ trung của cô. Chỉ cần tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân, ai cũng có thể có những khoảnh khắc vượt thời gian của riêng mình.

dam-tung-van-1.jpg

Thuý Phương
#Bí quyết giữ gìn tuổi trẻ #Chăm sóc da và phục hồi da #Thời trang trẻ trung cho nữ diễn viên #Lối sống tích cực và tâm trạng tốt #Lợi ích của thái độ lạc quan #Đàm Tùng Vận diễn xuất

Xem thêm

Cùng chuyên mục