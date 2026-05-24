Nhà văn chuyên viết truyện ma phát hiện nỗi kinh hoàng có thật giữa rừng sâu

SVO - Không đi theo lối mòn của hù dọa giật gân, phim kinh dị 'Ba trợn - Hokum' trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu nhờ phong cách nghệ thuật độc đáo được gieo vào phần cốt truyện ghê rợn và bí ẩn, lấy cảm hứng từ những giai thoại có thật.

Trước thềm ra mắt khán giả, phim Ba trợn đã kịp “bỏ túi” những thành tích vô cùng ấn tượng từ giới chuyên môn quốc tế. Dự án nhanh chóng nhận được “cơn mưa lời khen” từ các nhà phê bình điện ảnh uy tín nhờ sự đầu tư bài bản về cả kịch bản lẫn hình ảnh.

Minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng của tác phẩm là việc sở hữu tới 89% điểm số tích cực trên hệ thống đánh giá Rotten Tomatoes, đồng thời xuất sắc đạt 76/100 điểm từ trang Metacritic. Trang Pop culture leftover khẳng định những điểm mạnh của dự án gồm diễn xuất đỉnh cao, góc máy xuất sắc cùng thiết kế âm thanh khiến khán giả không thể ngồi yên.

Chưa kể, bộ phim từ NEON còn có màn ra mắt đến 19,7 triệu đôla Mỹ, giúp phim sinh lời chỉ trong những ngày chiếu đầu tiên so với kinh phí vỏn vẹn 5 triệu đôla Mỹ. Với một tác phẩm thuộc dòng phim kinh dị độc lạ này, đây là những con số ấn tượng khẳng định giá trị nghệ thuật vượt trội.

Để thu phục khán giả, đạo diễn Damian McCarthy đã lồng ghép vào Ba trợn chất liệu từ truyền thuyết cổ xưa của vùng Bắc Âu và thần thoại Gaelic. Hình tượng mụ phù thủy bị xích dưới hầm sâu của khách sạn Bilberry Woods có mối liên hệ chặt chẽ với câu chuyện dân gian Ireland nổi tiếng mang tên Mụ phù thủy trên chiếc thuyền đá.

Tâm điểm của cốt truyện Ba trợn xoay quanh Ohm Bauman, một nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện kinh dị được nhiều độc giả săn đón. Trớ trêu thay, dù kiếm sống bằng những câu chuyện ma quái, Ohm ngoài đời lại là một người mang tư duy duy vật và luôn hoài nghi với hiện tượng siêu nhiên. Đối với thế giới quan của anh, mọi lời nguyền bí ẩn hay thế lực quỷ dữ chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người.

Tuy nhiên, toàn bộ niềm tin của Ohm hoàn toàn sụp đổ trước sự mất tích đầy uẩn khúc của Fiona - cô nhân viên quầy bar của khách sạn. Vụ mất tích bí ẩn này là nguồn cơn buộc anh dấn thân vào vùng đất vốn lanh lảnh những lời đồn đại cổ xưa. Càng điều tra sâu vào nguyên nhân Fiona biến mất, Ohm càng nhận ra bản thân đang phải đối đầu với một thế lực hắc ám vượt xa mọi quy luật logic thông thường của con người.