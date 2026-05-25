BTS có 'giải nhiệt' được hôm nay?

Sau khi trở lại với đầy đủ các thành viên lần đầu tiên sau 3 năm 9 tháng và "càn quét" các bảng xếp hạng toàn cầu, BTS đang thu hút sự chú ý khi được đề cử giải thưởng lớn tại AMA (American Music Awards), được coi là một trong ba giải thưởng âm nhạc hàng đầu tại Mỹ.

Theo thông báo của AMA vào ngày 20/5 (giờ địa phương), BTS sẽ tham dự lễ trao giải được tổ chức tại MGM Grand Garden Arena vào lúc 5h chiều ngày 25/5 (9h sáng ngày 26/5, giờ Hàn Quốc). Đây là lần xuất hiện trực tiếp đầu tiên của họ tại một lễ trao giải sau 5 năm, kể từ năm 2021.

Trước đó, BTS đã được đề cử ở hạng mục "Nghệ sĩ của năm", tương đương với giải thưởng lớn, trong danh sách đề cử do AMA công bố vào tháng Tư năm ngoái. Với đề cử này, BTS sẽ cạnh tranh với chín ngôi sao nhạc pop đình đám khác, bao gồm Bad Bunny, Bruno Mars, Taylor Swift và Lady Gaga. Vì BTS sẽ trực tiếp tham dự lễ trao giải, kỳ vọng về chiến thắng của họ càng cao hơn.

Năm 2021, BTS đã lập kỷ lục khi trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên giành được giải thưởng này. Đến nay, họ đã giành được tổng cộng 12 giải thưởng tại AMA, bao gồm cả giải nhóm và giải cá nhân. Họ đã giành giải "Nghệ sĩ được yêu thích nhất trên mạng xã hội" trong ba năm liên tiếp từ 2018 đến 2020 và giải "Chuyến lưu diễn của năm" năm 2019. Hơn nữa, họ đã đứng đầu hạng mục Nhóm/Bộ đôi nhạc Pop trong bốn năm liên tiếp từ 2019 đến 2022, nắm giữ kỷ lục về số lần chiến thắng nhiều nhất ở hạng mục này.

Năm nay, BTS được đề cử ở tổng cộng ba hạng mục, bao gồm "Nghệ sĩ của năm", "Nam nghệ sĩ K-pop xuất sắc nhất" và "Bài hát của mùa Hè". Đặc biệt, đề cử hạng mục "Bài hát của mùa Hè" là cơ hội để họ một lần nữa khẳng định vị thế toàn cầu của mình, khi họ được đề cử chưa đầy một tháng sau khi phát hành Swim, ca khúc chủ đề trong album phòng thu thứ năm ARIRANG.

BTS, nhóm nhạc đã tạm ngừng hoạt động toàn nhóm do các thành viên phải nhập ngũ, đã có màn trở lại ngoạn mục vào tháng Ba năm ngoái với album phòng thu thứ năm, sau 3 năm 9 tháng gián đoạn. Ngay sau khi trở lại, họ không chỉ đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước mà còn đồng thời chinh phục cả bảng xếp hạng Billboard 200 và Hot 100. Hơn nữa, khi các ca khúc của BTS thống trị các vị trí cao trên bảng xếp hạng, họ đã tạo ra một hiện tượng được gọi là "chart lining" (đứng đầu bảng xếp hạng).

Trên hết, đề cử AMA này có ý nghĩa rất lớn vì nó chứng minh vị thế bền vững của BTS ngay cả sau khi họ trở lại với đầy đủ các thành viên. Sau khi chứng minh được sức mạnh của người hâm mộ và sự nổi tiếng trong công chúng không hề suy giảm bất chấp thời gian dài gián đoạn, sự chú ý đang tập trung vào việc liệu họ có thể một lần nữa lên ngôi vị quán quân AMA hay không? Khi BTS tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu trên thị trường toàn cầu, khiến quãng thời gian nghỉ dài của họ dường như không đáng kể, kỳ vọng cho màn trình diễn thứ hai của họ, BTS 2.0 ngày càng cao.