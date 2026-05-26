Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Shin Min Ah và trải nghiệm nhân vật khiếm thị

Tuệ Nghi

SVO - Shin Min Ah, 'ngôi sao' của bộ phim 'The Eyes', cho biết việc hóa thân vào nhân vật khiếm thị đòi hỏi nhiều thể lực.

The Eyes (dự kiến công chiếu vào 24/6) là một bộ phim kinh dị giật gân kể về Seo Jin, người đang dần mất thị lực do một căn bệnh di truyền, khi cô điều tra những nghi ngờ xung quanh cái chết của người chị em song sinh và đối mặt với sự thật đằng sau đó.

Shin Min Ah đảm nhận vai diễn kép đầu tiên trong sự nghiệp kể từ khi ra mắt. Cô vào vai Seo Jin, một nhiếp ảnh gia điều tra cái chết của người chị em song sinh trong khi bản thân cũng đang mất thị lực do bệnh thần kinh thị giác di truyền, và Seo In, chị em song sinh của Seo Jin, người đã vượt qua khiếm khuyết thị giác để trở thành một nghệ sĩ gốm sứ thành công nhưng lại gặp phải một cái chết bí ẩn.

shin-1.jpg

Shin Min Ah chia sẻ: "Sau khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy đây sẽ là một bộ phim kinh dị gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc. Phim đòi hỏi phải đóng hai vai, nhưng tôi thấy nỗi sợ hãi khi mất đi thị lực trong quá trình điều tra cái chết của em gái mình rất hấp dẫn. Tôi chọn vai diễn này vì muốn thử thách bản thân và tò mò xem mình sẽ diễn như thế nào?".

Về nhân vật bị mất thị lực, Shin Min Ah thú nhận: "Rất khó khăn vì những chi tiết đặc thù của nhân vật. Có một cảnh tôi phải băng bó, cảm giác rất ngột ngạt. Vì không nhìn thấy nên tôi không biết ai là ai, nhưng có nhiều cảnh tôi giật mình hoặc bỏ chạy vì cảm giác bị đe dọa và áp lực phải tìm ra họ. Về mặt thể chất, phim rất đòi hỏi. Mối quan hệ giữa hai chị em sinh đôi cũng khó, nên tôi đã rất vất vả vì luôn phải suy nghĩ làm thế nào để thể hiện nó sao cho tăng thêm sự căng thẳng. Tôi đã xem rất nhiều video trên YouTube liên quan đến khiếm thị. Đó là cơ hội để tôi học hỏi từ nhiều khía cạnh khác nhau. Tôi quan sát tình huống của nhiều người dần dần mất thị lực, chú ý đến thái độ, phương pháp vượt qua khó khăn và tính cách của họ. Tôi thậm chí còn tham khảo nhiều thứ, chẳng hạn như vị trí của đồng tử. Có một cảnh tôi bị quấn băng, và để vào vai nhân vật mù, tôi đã cố gắng đặt một trong hai đồng tử của mình ở một vị trí khác. Tôi gián tiếp cảm nhận được cảm giác ngột ngạt khi bị mắc kẹt và nỗi sợ hãi khi không thể nhìn thấy. Tôi đã cố gắng thể hiện những khía cạnh đó một cách sống động.Tôi đã luyện tập nhiều đến nỗi tôi còn bị đau đầu và tự hỏi liệu đồng tử của mình có thực sự giữ nguyên vị trí hay không?".

shin.jpg

Shin Min Ah, nữ diễn viên được yêu mến bởi vẻ ngoài quyến rũ, một lần nữa thử sức với thể loại phim kinh dị, sau thành công của Karma năm ngoái: "Tôi thực sự muốn đóng phim kinh dị. Đó là thể loại tôi muốn thể hiện nhiều hơn mỗi khi có cơ hội. Tôi muốn tiếp tục tham gia nếu có những bộ phim kinh dị hay trong tương lai".

Tuệ Nghi
#Diễn xuất thử thách vai nhân vật khiếm thị #Quá trình nghiên cứu và chuẩn bị vai diễn #Khó khăn khi thể hiện nhân vật mất thị lực #Ảnh hưởng của thể loại phim kinh dị đối với diễn viên #Nỗ lực và trải nghiệm của Shin Min Ah trong vai diễn

Xem thêm

Cùng chuyên mục