Dowoon của DAY6 vướng tin đồn hẹn hò

Tuệ Nghi

SVO - Dowoon của DAY6 vướng tin đồn hẹn hò với YouTuber Yoo Jiyu.

Theo tin đồn được lan truyền hôm nay, tay trống Dowoon của nhóm DAY6 và YouTuber, Yoo Ji-yu đang hẹn hò. Những lời đồn đoán này bắt nguồn từ các bằng chứng như đồ dùng cá nhân và danh sách người theo dõi trên mạng xã hội của cả hai. Dowoon đã giới thiệu nước hoa và móc khóa trên kênh YouTube cá nhân của mình. Tin đồn hẹn hò nổi lên sau khi có thông tin cho rằng những sản phẩm này thuộc cùng một thương hiệu mà Yoo Ji-yu đã từng giới thiệu trong một video trên YouTube.

Đáp lại điều này, công ty quản lý của Dowoon, JYP Entertainment, cho biết họ không đưa ra thông cáo cụ thể nào.

Dowoon ra mắt với vai trò tay trống của nhóm DAY6 vào năm 2015 và đã phát hành những bài hát đình đám như Can Be a Page và Pretty. Anh cũng phát hành đĩa đơn kỹ thuật số solo Suddenly vào năm 2021. Ngoài ra, anh cũng đang thu hút sự chú ý khi tiết lộ lối sống độc thân của mình qua chương trình I Live Alone của đài MBC. Anh cũng đã gia nhập đội của Na Young Seok để tham gia chương trình thực tế về leo núi mùa Đông có tên Take a Hike! được phát sóng trên Netflix vào nửa đầu năm nay.

Yoo Ji-yu là em gái của YouTuber Yoo Hye-joo, người có 1 triệu người đăng ký hoạt động. Cô cũng tích cực với vai trò người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, điều hành kênh YouTube riêng Jiyu-hage.

