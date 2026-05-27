NTK Cao Minh Tiến cùng Hoa hậu Ngọc Hân 'vẽ' áo dài Việt trong không gian đặc biệt

SVO - Thông qua những thiết kế mang đậm âm hưởng văn hóa dân gian, các nhà thiết kế đã 'dệt' nên hình ảnh áo dài Việt trên hành trình chu du khắp thế giới trong triển lãm 'Nét hoạ áo ta'.

Mới đây, triển lãm Nét hoạ áo ta đã chính thức khai mạc tại Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Chương trình do NTK Cao Minh Tiến khởi xướng cùng với sự tham gia của NTK - Hoa hậu Ngọc Hân, NTK Chế Quyết Tiến cùng các sinh viên Khoa Dệt may & Thời trang – Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, mang đến những góc nhìn đa chiều về áo dài và trang phục truyền thống Việt Nam qua nhiều thế hệ sáng tạo.

Mang thông điệp lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới công chúng trong nước cũng như du khách quốc tế, Nét họa áo ta không chỉ đơn thuần là một triển lãm thời trang, mà còn là hành trình kể chuyện về bản sắc Việt bằng ngôn ngữ của thời trang, nghệ thuật và ký ức văn hóa.

Hoa hậu Ngọc Hân, NTK Cao Minh Tiến và NTK Chế Quyết Tiến tại sự kiện.

Nhân dịp này, NTK Cao Minh Tiến giới thiệu bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, một trong những di sản nghệ thuật tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, và cuốn sách ảnh về Áo dài Việt Nam, ghi lại trọn vẹn quá trình hình thành của áo dài, từ những nét phác thảo đầu tiên, công đoạn lên rập, cắt may cho đến sự hoàn thiện của các thiết kế Việt phục qua từng giai đoạn lịch sử.

Nhiều trang phục mix giữa truyền thống và hiện đại thu hút người xem.

Còn Hoa hậu Ngọc Hân mang đến bộ sưu tập áo dài đặc biệt được phát triển từ đề tài tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ của cô, lấy cảm hứng từ những hoa văn, họa tiết chạm khắc trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Diễn viên Thanh Hương cùng các người đẹp nền nã trong những thiết kế của Ngọc Hân.

Trong khi đó, NTK Chế Quyết Tiến mang đến một không gian trưng bày đầy ấn tượng với những thiết kế mini couture được thể hiện trên các ma-nơ-canh thu nhỏ, xinh xắn như những búp bê nghệ thuật, tạo nên trải nghiệm thị giác độc đáo cho người xem. Nổi bật trong đó là thiết kế sắc hồng mang âm hưởng văn hóa hầu đồng, từng được nghệ sĩ Hòa Minzy trình diễn trong sản phẩm âm nhạc gần đây, cho thấy cách thời trang truyền thống tiếp tục sống động trong đời sống nghệ thuật đương đại. Bộ sưu tập không chỉ thể hiện tay nghề chế tác công phu mà còn là sự kết nối giữa thời trang, tín ngưỡng dân gian và bản sắc Việt.

Những mẫu thiết kế tinh xảo, kỳ công được trưng bày tại triển lãm "Nét hoạ áo ta".

Ngoài ra, các sinh viên Khoa Dệt may & Thời trang mang đến triển lãm những thiết kế áo dài cách tân với góc nhìn trẻ trung, sáng tạo và giàu năng lượng của thế hệ mới. Triển lãm sẽ kéo dài đến 2/6/2026, với không gian mở để bất cứ ai cũng có thể chiêm ngưỡng và tự hào về áo dài Việt.

