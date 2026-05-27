Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trịnh Kim Chi: Từ Á hậu 'Hoa hậu Việt Nam' đầu tiên được phong NSND đến hành trình theo đuổi học vị Tiến sĩ Nghệ thuật

Bình Nguyễn

SVO - Được công chúng đánh giá là một trong những Á hậu 'Hoa hậu Việt Nam' có sự nghiệp thành công của showbiz Việt, Trịnh Kim Chi vẫn đang không ngừng cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Trịnh Kim Chi sinh (năm 1971) không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc vẫn mặn mà qua năm tháng, mà còn tỏa sáng với hành trình nghệ thuật đầy cống hiến. Năm 1994, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Đến thời điểm này, Trịnh Kim Chi là một trong số ít các Á hậu Hoa hậu Việt Nam sở hữu vô số giải thưởng nghệ thuật danh tiếng.

704327277-27065923979686339-8346314612043573788-n.jpg

'Nàng Hậu' từng theo học trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Cô đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả với những bộ phim nổi tiếng như:9 Những đứa con trong thành phố, Oan gia đại chiến, Những nẻo đường phù sa, Sóng gió thương trường, Cô gái xấu xí...

683283696-26821060357506037-6687379916226379310-n.jpg

Không chỉ vậy, Á hậu Trịnh Kim Chi còn tỏa sáng với các vai diễn trên sân khấu kịch. Các vở diễn Loài hoa bất tử, Hạ trắng, Vụ án trộm trứng gà, Hoa hậu trăm năm... đã định hình nên một nữ nghệ sĩ kỳ cựu luôn hết mình với kịch nói Việt Nam.

651217070-26353185347626876-5126348175459817906-n.jpg

Với tất cả những cống hiến cho nghệ thuật, Trịnh Kim Chi trở thành Á hậu đầu tiên trong lịch sử của Hoa hậu Việt Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) vào năm 2023. Hiện tại, cô vẫn miệt mài trong công việc, khi đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP. HCM.

605746184-25675038452108239-906556851430222865-n.jpg

Ngoài sự nghiệp diễn xuất thăng hoa, NSND Trịnh Kim Chi đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình, tại trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, 'nàng Hậu' hiện vẫn tiếp tục học lên Tiến sĩ ngành Nghệ thuật học.​

650483961-26304346882510723-4328547378483252839-n.jpg

Kể từ danh hiệu Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam, NSND Trịnh Kim Chi bền bỉ hoạt động nghệ thuật và giữ được "sức nóng" tên tuổi. Nói về việc giữ gìn sự nghiệp thành công suốt nhiều năm, 'nàng Hậu' chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam: "Khi chúng ta có vị trí nào đó thì phải đảm bảo vị trí đó thật xứng đáng và thuyết phục được mọi người rằng mình xứng đáng với danh hiệu đó".

655010561-26413420331603377-128307762533141904-n.jpg

Cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia này đã trở thành bệ phóng sự nghiệp cho nhiều "ngôi sao" của nghệ thuật Việt Nam. Và Trịnh Kim Chi là một minh chứng rõ nét khi giữ hào quang và sức hút của ngôi vị Á hậu Hoa hậu Việt Nam. Nữ nghệ sĩ còn được công chúng yêu mến khi luôn vẹn toàn sự nghiệp và gia đình. Cuộc sống viên mãn của "nàng Hậu" nhận được sự quan tâm của mọi người, nhất là khi cô luôn chia sẻ có chọn lọc đời sống riêng trên trang cá nhân.

660498422-26559593370319405-4375397064501661727-n.jpg

NSND Trịnh Kim Chi từng dành lời khuyên cho các cô gái khi đi thi Hoa hậu: "Đạt được danh hiệu Hoa hậu hay Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc mang lại cho chúng ta rất nhiều điều tốt đẹp. Bên cạnh đó, áp lực cũng rất nhiều. Vậy nên, các bạn trẻ hiện nay nên bình tĩnh để vượt qua những cám dỗ xung quanh để thể hiện bản lĩnh một cách tự tin nhất".

651150915-26290916247187120-3272938639359664085-n.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2026 đã khởi động tuyển sinh tại các trường Đại học, Học viện trên toàn quốc. Đây là cơ hội dành cho tất cả các cô gái có độ tuổi từ 18 đến 27, chiều cao từ 1m63 trở lên, có đạo đức tốt, có vẻ đẹp tự nhiên chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính.

Ngoài ra, các cô gái không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa lập gia đình (được hiểu là chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống chung với ai như vợ chồng), chưa sinh con. Các thí sinh phải đảm bảo trình độ văn hóa tối thiểu Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên (tính đến thời điểm Vòng Chung kết chính thức bắt đầu). Vòng Chung kết toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026, tại TP. Hải Phòng.

Bình Nguyễn
#NSND Trịnh Kim Chi #Á hậu Trịnh Kim Chi #Trịnh Kim Chi #Hoa hậu Việt Nam #tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Á hậu Hoa hậu Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục