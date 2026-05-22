Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Kiều Anh: Từ 'Hoa hậu Việt Nam' có câu trả lời ứng xử đi vào lịch sử đến người nghệ sĩ bền bỉ với nghệ thuật

Bình Nguyễn

SVO - Mỗi mùa 'Hoa hậu Việt Nam' khởi động, Hà Kiều Anh lại được công chúng nhắc nhớ đến màn trả lời ứng xử khéo léo, được khen ngợi là thông minh nhất nhì trong các thí sinh của cuộc thi danh giá này. Đến nay, 'nàng Hậu' vẫn là nữ nghệ sĩ hoạt động chăm chỉ của showbiz Việt.

Hà Kiều Anh là Hoa hậu Việt Nam được nhắc đến nhiều bởi hai lý do đặc biệt. Đầu tiên, tính đến nay, cô là thí sinh nhỏ tuổi nhất đăng quang cuộc thi nhan sắc danh giá cấp quốc gia này. Năm 1992, cô ghi danh và giành được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong - tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, khi mới 16 tuổi.

thiet-ke-chua-co-ten-6001.png

Điều thứ hai, ngoài nhan sắc không phải bàn cãi, phần trả lời ứng xử của Hà Kiều Anh trong cuộc thi năm đó cũng trở thành huyền thoại, luôn được nhắc đến khi nói về các cuộc thi nhan sắc trong nước. Trước câu hỏi dành cho mình: "Người đoạt vương miện Hoa hậu lần này, theo bạn đã là người đẹp nhất nước ta chưa?".

700235705-10164285422049901-4240021542621505148-n.jpg

Cô gái 16 tuổi Hà Kiều Anh năm đó đã thông minh đưa ra câu trả lời: "Người đoạt vương miện Hoa hậu lần này chỉ là người đẹp nhất trong tất cả thí sinh đã tham dự cuộc thi. Trong cả nước ta và ngay cả những bạn gái đang ngồi ở hàng ghế dưới kia còn có rất nhiều người đẹp. Nhưng có lẽ vì lý do nào đó, các bạn không thể tham gia cuộc thi hôm nay".

701102134-10164280511769901-26639693764727139-n.jpg

Phần trả lời ứng xử của cô gái chỉ mới 16 tuổi năm ấy được công chúng đánh giá là khéo léo, khiêm nhường và nhạy bén.​ Thậm chí, phần trả lời ứng xử của Hà Kiều Anh còn "viral" trên mạng xã hội. Qua hình ảnh tỏa sáng của Hà Kiều Anh, có thể thấy, Hoa hậu Việt Nam vẫn luôn giữ đúng tiêu chí: Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa - Cống hiến. Các thí sinh cuộc thi không chỉ có nhan sắc nguyên bản trời phú, mà còn mang tinh thần tri thức, ham học hỏi.

510981107-10162813206419901-4188808243556952783-n.jpg

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992, Hà Kiều Anh đại diện Việt Nam lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới 1993 và đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai cập 1998. So với lúc đăng quang, Hoa hậu Hà Kiều Anh sở hữu nhan sắc thanh tao, dịu dàng. Đến nay, cô được ví von là "Hoa hậu không tuổi", với thần thái sắc sảo và phong cách đài các.

536273283-10163119834534901-6098388381047717178-n.jpg

Ở hiện tại, "nàng Hậu" đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng: "Mỗi năm qua đi, mình không còn háo hức với những điều quá ồn ào. Thay vào đó là cảm giác biết ơn vì vẫn được làm điều mình yêu, được ở cạnh những người mình thương và vẫn giữ được sự rung động trước cái đẹp".

514171906-10162845444679901-3714463030565540000-n.jpg

Ngoài ra, Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh còn có cuộc sống đáng ngưỡng mộ bên chồng doanh nhân và ba người con. Cô thường xuyên xuất hiện làm giám khảo tại các cuộc thi Hoa hậu và trở thành người đẹp hàng đầu được các nhà thiết kế thời trang lựa chọn.

558030240-10163295583899901-704520688368262221-n.jpg

Từ bệ phóng Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh còn tham gia đóng phim Người tình trong mơ, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Lối sống sai lầm, Con gái vị thẩm phán… Cô trở thành nữ diễn viên được đánh giá cao và các vai diễn đều có sự lựa chọn. Cuộc thi nhan sắc danh giá này chính là nền tảng để nhiều cô gái bước chân vào các lĩnh vực nghệ thuật khác của Việt Nam.

548390999-10163218970954901-7716560168824576356-n.jpg

Năm 2026, Hoa hậu Việt Nam chính thức khởi động, đánh dấu mùa giải thứ 20 được tổ chức. Với chủ đề "Miền hương sắc", dự kiến đêm Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tại TP. Hải Phòng. Hiện tại, ban giám khảo vẫn chưa được công bố. Do đó, Hoa hậu Hà Kiều Anh lại là tên tuổi được công chúng mong chờ trở lại với mùa thi năm nay. Với kinh nghiệm dày dạn từ nghệ thuật đến chấm thi nhan sắc, nếu cô trở lại Hoa hậu Việt Nam 2026, cô hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị cho cuộc thi.

506531468-10162766365284901-2928804045127471989-n.jpg

Giải thưởng và danh hiệu

- Hoa hậu Việt Nam 2026: Giải thưởng chính thức gồm vương miện Hoa hậu Việt Nam và 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

- Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026: Giải thưởng chính thức 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

- Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026: Giải thưởng chính thức 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

Cuộc thi cũng chọn ra những thí sinh xuất sắc để trao các danh hiệu: Người đẹp biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất, Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao. Mỗi giải thưởng trị giá 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Bình Nguyễn
#Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh #Hà Kiều Anh #Hoa Hậu Hà Kiều Anh #Hoa hậu Việt Nam #tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam #Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động

Xem thêm

Cùng chuyên mục